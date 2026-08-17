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Política Em discurso a jato, Carlos Bolsonaro pede união da direita em meio a divergências no PL de SC Em fala de menos de um minuto, candidato ao Senado elogiou Jorginho Mello. Filho 04 do ex-presidente, Jair Renan foi ao evento, mas não discursou

O candidato do PL ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, participou no último sábado (15) do lançamento da campanha de Jorginho Mello (PL-SC) à reeleição ao governo do estado.

Em um breve discurso, com menos de um minuto, Carlos defendeu a união da direita catarinense em meio às divergências provocadas por sua própria candidatura ao Senado. Durante o evento, realizado em Florianópolis, ele elogiou Jorginho e disse que o governador deve ter mais quatro anos para “cumprir sua missão”.

— Esse cara aqui à minha direita fez em quatro anos o que os outros governadores não fizeram em 30 — afirmou Carlos. — Ele vai ter mais quatro anos para cumprir sua missão. A gente tem uma Santa Catarina para tornar linda ainda e um Brasil para resgatar.

O apelo à unidade também apareceu nas falas de outros integrantes da chapa. Carol de Toni, deputada federal que disputa uma vaga ao Senado, declarou que "somos um só time e uma só direção em favor do Brasil”. Segundo a candidata, a frase tem sido repetida em outros eventos do partido pelo país.

Jorginho também fez um aceno à conciliação do grupo:

— A nossa chapa é chapa perfeita. Não temos que explicar nada para ninguém. A nossa coligação é de gente que se gosta e se respeita.

O ato reuniu centenas de pessoas e marcou o início da campanha da chapa majoritária, que tem Adriano Silva (Novo) como candidato a vice. Jair Renan Bolsonaro, que disputa uma vaga de deputado federal por Santa Catarina, também esteve presente, mas não discursou.

Divergências no PL em SC

O esforço para demonstrar unidade ocorre após meses de desacordos entre integrantes do bolsonarismo catarinense em torno da candidatura de Carlos. Em março, a deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC), que tenta a reeleição, afirmou que um candidato ao Senado deveria conhecer o estado que pretende representar.

Na ocasião, defendeu que Carlos buscasse apoio em Santa Catarina “com gentileza” e “convencimento”, e não “com imposição”.

Na semana passada, Campagnolo voltou a criticar a candidatura ao questionar a escolha de Rafael Caleffi, ex-prefeito de São Lourenço do Oeste, para ser suplente de Carlos. A deputada afirmou que Caleffi deveria se explicar por declarações anteriores sobre Jair Bolsonaro.

No domingo, Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, cobrou publicamente apoio a Carlos em uma publicação de Campagnolo. A deputada, por sua vez, anunciou um adesivaço próprio em Florianópolis, em movimento que também conta com a vereadora Manu Vieira.

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