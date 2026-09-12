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TRUMP Em Dublin, Trump diz que gostaria de ver uma Irlanda unificada: "Seria fantástica" Visões concorrentes sobre a Irlanda do Norte alimentaram décadas de violência na região, que deixaram cerca de 3.600 mortos

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse neste sábado, 12, que uma Irlanda unificada seria "fantástica", abordando um tema complexo e politicamente delicado durante uma visita neste fim de semana a um importante torneio de golfe.

Em uma reunião com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, em Dublin, Trump disse que adoraria ver a reunificação da República da Irlanda com a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido.

"Não quero causar problemas, mas adoraria ver isso acontecer", disse Trump. "Vai acontecer eventualmente. É melhor que aconteça agora."

"Acho que seria algo fantástico", disse ele, acrescentando que "o Reino Unido obviamente terá algo a dizer sobre isso".

Debate sobre a unificação da Irlanda está acirrado

Visões concorrentes sobre a Irlanda do Norte - se irlandesa ou britânica - alimentaram décadas de violência na região, que deixaram cerca de 3.600 mortos. Presidentes americanos anteriores evitaram comentar diretamente sobre o assunto, mesmo aqueles, como Joe Biden, com fortes laços emocionais com a Irlanda.

Quando a Irlanda, durante muito tempo dominada pela sua vizinha maior, a Grã-Bretanha, se tornou um país autônomo de maioria católica romana há um século, uma região de seis condados no norte, com maioria protestante, permaneceu parte do Reino Unido

A Irlanda do Norte estava dividida entre duas comunidades principais: os nacionalistas - a maioria católicos - que desejavam a união com o resto da Irlanda, e os unionistas, em sua maioria protestantes, que queriam permanecer britânicos.

As tensões acabaram por explodir nos Conflitos, três décadas de violência envolvendo grupos paramilitares de ambos os lados e tropas britânicas.

Um acordo de paz de 1998, para o qual os EUA tiveram um papel fundamental, pôs fim em grande parte à violência, mas deixou o estatuto final da Irlanda do Norte por resolver.

Encontro com presidente irlandês que criticou Trump

Trump também manteve conversas neste sábado, em Dublin, com a presidente da Irlanda, Catherine Connolly, e discursará para líderes empresariais americanos e irlandeses na residência oficial do embaixador dos EUA em Dublin, antes de viajar para seu clube de golfe à beira-mar em Doonbeg, do outro lado do país, para assistir ao Aberto da Irlanda.

Connolly é uma política de esquerda que esteve entre os que protestaram quando Trump visitou a Irlanda em 2019, durante seu primeiro mandato. Ela é agora a chefe de Estado eleita da Irlanda, em um cargo que exerce grande influência cerimonial. Defensora da causa palestina, ela já criticou a política dos EUA no Oriente Médio e chamou Trump de "valentão".

A presidente irlandesa se encontrou com Trump no fim de um tapete vermelho em sua residência oficial. Eles apertaram as mãos e conversaram antes de entrarem. Ele saiu sozinho alguns minutos depois e prestou continência enquanto uma banda das Forças de Defesa Irlandesas tocava o hino nacional dos EUA e inspecionava a guarda de honra do Exército Irlandês.

Em seguida, Connolly juntou-se a Trump do lado de fora para apresentar as delegações dos EUA e da Irlanda, antes que os líderes retornassem ao interior para suas conversas a portas fechadas.

A visita de Trump é o exemplo mais recente de como ele mistura suas funções oficiais com seus interesses pessoais.

Visita de Trump irrita alguns residentes

A polícia isolou a área em torno do Phoenix Park, em Dublin, com 700 hectares, onde ele se encontrou com Connolly em sua residência, Áras an Uachtaráin. Ele se encontrará com Martin, o Taoiseach (primeiro-ministro irlandês), na residência oficial do governo em Farmleigh e fará uma parada em Deerfield, a residência do embaixador dos EUA.

Alguns moradores expressaram irritação com a perturbação. "Ele está causando um caos nesta cidade porque quer ir até Doonbeg jogar golfe", disse o taxista Christopher Fox, que não é fã de Trump. "O mundo está em turbulência e esse sujeito está lá jogando golfe."

A estudante universitária Mina Petrovski afirmou que as "atitudes de Trump em relação às mulheres, aos imigrantes e às comunidades minoritárias em geral são abomináveis". Ela disse ser "vergonhoso que o governo irlandês o esteja recebendo de braços abertos".

Em paralelo, um conjunto de partidos de oposição de esquerda, grupos antimilitaristas, organizações pró-Palestina, ambientalistas e outros planejam se manifestar contra Trump em Dublin neste sábado.

Eric Trump defende a presença de sua família na Irlanda

O filho de Trump, Eric, diz que a família é amada na Irlanda, apesar dos protestos planejados para a visita de seu pai.

Em entrevista à emissora nacional irlandesa RTE na sexta-feira, 11, em Doonbeg, cidade onde fica o resort de golfe Trump International, Eric Trump afirmou que o campo é o maior empregador da região.

"Desça até a taverna do Morrissey em Doonbeg e ouça de um irlandês de verdade se ele gosta ou não do presidente Trump e da família Trump. Peça a ele que ateste o que fizemos pelo país, o que investimos nele e o amor e respeito que nossa família sempre demonstrou por eles", disse ele.

Trump viajou durante a noite para a Irlanda após as comemorações do 25º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001. O presidente republicano passou as duas noites anteriores à solene cerimônia de sexta-feira fazendo longos discursos em um comício político em Dallas.

Trump gosta de jogar golfe

Trump joga golfe praticamente todos os fins de semana em clubes que possui na Flórida, Nova Jersey e Virgínia. Sua presença no Irish Open dá continuidade à sua tendência de comparecer a eventos esportivos de grande repercussão - e de participar da organização de alguns deles de maneiras que beneficiam os negócios da família. Seus clubes em Doral, na Flórida, e Bedminster, em Nova Jersey, já sediaram torneios de golfe profissional este ano.

O Irish Open é o segundo evento do European Tour a ser realizado em uma propriedade de Trump este ano. O Nexo Championship foi realizado no mês passado no campo de golfe de Trump em Aberdeen, na Escócia.

No ano passado, Trump viajou para a Escócia por cinco dias para jogar golfe em seu clube em Turnberry e, posteriormente, inaugurou um novo campo de golfe Trump em Balmedie, Aberdeenshire. Durante essa visita, ele manteve conversas com o primeiro-ministro britânico e o presidente da Comissão Europeia.

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