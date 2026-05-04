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Votação Em eleição indireta, Roberto Cidade é eleito governador do Amazonas Eleição ocorre após renúncia de Wilson Lima (União). Chape de Roberto Cidade foi eleita com a maioria absoluta dos votos

Na manhã desta segunda-feira (4), uma eleição indireta realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), elegeu Roberto Cidade (União Brasil) novo governador do estado. A chapa do até então governador interino, que tem o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) como vice-governador, foi eleita por maioria absoluta dos votos.

O pleito ocorreu após a renúncia do ex-governador Wilson Lima (União) e de seu vice, Tadeu de Souza (Progressistas). De acordo com a Constituição estadual, em caso de vacância nos dois últimos anos do mandato, a escolha dos sucessores deve ser feita de forma indireta pela Assembleia Legislativa.

Ao todo, 24 deputados estaduais participaram da votação, que foi aberta e nominal. A eleição de um governador e de um vice-governador sem voto popular é inédita no Amazonas. A data da posse ainda não foi divulgada.

Por meio das redes sociais, Roberto Cidade comemorou a vitória. Segundo o governador eleito, assumir o cargo é “uma missão de muita responsabilidade” e ele vai trabalhar para “avançar e entregar um estado muito melhor”.

Renúncia de Wilson Lima

Depois de afirmar que permaneceria no cargo, Wilson Lima deixou o comando do estado no dia 5 de abril, data limite para desincompatibilização. A carta de renúncia foi entregue e publicada às 23h em edição extra do Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Além dele, o vice-governador Tadeu de Souza (Progressistas) também renunciou ao cargo.

Com a saída dos dois, Roberto Cidade, então presidente da Aleam, assumiu interinamente o governo do estado.

Em outro episódio recente envolvendo sucessão estadual, Douglas Ruas foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, cargo que o colocava na linha sucessória do governo do Rio de Janeiro, mas a possibilidade de assumir o Executivo não se concretizou.

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