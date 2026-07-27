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minerais críticos Em encontro com Lula, presidente da Coreia do Sul anuncia acordo sobre minerais críticos Também será criado um grupo de trabalho para viabilizar o acordo comercial dos sul-coreanos com o Mercosul

Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira em Brasília, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, anunciou que os dois países chegaram a um acordo sobre minerais críticos. Segundo Lee, os dois países atuarão em conjunto em toda a cadeia de suprimentos desses minerais, considerados estratégicos para a transição energética e para a indústria de alta tecnologia.

— Hoje presidente lula e eu concordamos em expandir a nossa cooperação em todo o ciclo de vida dos minerais críticos, na cadeia de suprimentos desses minerais — disse o coreano, ao lado de Lula, no Palácio da Alvorada.

A visita ocorre em um momento em que o governo brasileiro busca ampliar mercados e atrair investimentos diante das incertezas provocadas pelo aumento de tarifas anunciado pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Durante o encontro, os dois governos assinaram memorandos de entendimento nas áreas de cooperação aeroespacial, energia, educação e intercâmbio esportivo.

Em seu discurso, Lula afirmou que Brasil e Coreia do Sul estão construindo uma parceria "mais ambiciosa" e defendeu o fortalecimento das relações econômicas entre os dois países. Segundo ele, o comércio bilateral alcançou cerca de US$ 11 bilhões em 2025, mas ainda está abaixo do potencial das duas economias.

Ele também anunciou a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Coreia do Sul por meio de um grupo de trabalho que terá o vice-presidente Geralado Alckmin como coordenador.

— Decidimos criar um grupo de trabalho que vai identificar a sensibilidade dos dois lados e evitar que elas sejam um empecilho para a retomada das negociações de um acordo do Mercosul com a Coreia. O Alckmin será o coordenador do grupo.

Lee reforçou a necessidade de acelerar esse processo diante do cenário internacional de incertezas.

— Num momento em que há muitas incertezas no âmbito comercial, o nosso acordo comercial entre Brasil e Coreia não pode mais esperar. Ele é para agora — afirmou o sul-coreano.

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