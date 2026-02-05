A- A+

AMÉRICA LATINA Em entrevista, Lula destaca a importância de fortalecer a democracia na Venezuela As declarações ocorreram em entrevista ao UOL News

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (5) que tem como preocupação o fortalecimento da democracia na Venezuela e "melhorar a vida do povo" no país vizinho.

As declarações ocorreram em entrevista ao UOL News, ao comentar a sua viagem a Washington prevista para a primeira semana de março, para se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Questionado se há algo a ser feito em favor do retorno de Nicolás Maduro e sua esposa para a Venezuela, Lula respondeu:

"Essa não é a preocupação principal. A preocupação principal é a seguinte. Há possibilidade da gente fortalecer a democracia na Venezuela? (Há condições de) E o povo da Venezuela, 8 milhões e 400 mil de pessoas que estão fora voltarem para a Venezuela?"

O presidente acrescentou: "Há condições de fazer com que a democracia seja efetivamente respeitada na Venezuela e o povo possa participar ativamente? O que está em jogo é se a gente vai melhorar a vida do povo ou não. O que está em jogo é se a gente vai gerar empregos ou não. O que está em jogo é se a PDVSA vai voltar a produzir três milhões e setecentos barris de petróleo por dia", disse referindo-se à petroleira estatal venezuelana.

