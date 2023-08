A- A+

brasil Em evento com Bolsonaro, fala polêmica de Zema sobre Nordeste é elogiada: "Sábias palavras" Durante a entrega do título de cidadão honorário ao ex-presidente, o deputado Coronel Sandro aproveitou para parabenizar o governador que, em entrevista, comparou região a "vaquinhas que produzem pouco"

Durante evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu o título honorário de cidadão mineiro, uma fala polêmica do governador Romeu Zema (Novo) foi parabenizada. Em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo" no início do mês, o governador disse que o bloco Cossud (Consórcio Sul-Sudeste) vai buscar esse protagonismo e comparou os estados do Nordeste a "vaquinhas que produzem pouco".

Nesta segunda-feira (28), o deputado estadual governista Coronel Sandro (PL) aproveitou a ocasião para elogiar o posicionamento de Zema em prol da união entre os estados do Sul e do Sudeste:

"Aproveito para parabenizar neste momento o governador Romeu Zema pelas sábias palavras quando se ergueu na defesa do Sul e do Sudeste para que tenhamos posição, no mínimo, igualitária, quando formos discutir a distribuição de recursos públicos. Prova que é o melhor governador desse estado de todos os tempos" disse o parlamentar.

Durante evento na solenidade, Bolsonaro e Zema trocaram afagos. Na ocasião, Bolsonaro comparou as duas trajetórias políticas:

"Vocês estão vendo que o Zema está com uma cara de mais feliz, mais alegre. Não vou contar toda a história, mas os senhores sabem que, quando se pergunta a idade para um homem, ele responde que tem a idade da mulher que ama" disse Bolsonaro, fazendo referência a notícias da imprensa local sobre um novo namoro iniciado por Zema recentemente. "Ele é um homem que nunca esteve na política. Eu também jamais esperava ser vereador na vida, e acabei sendo eleito em 1988. Assim como o Zema não tinha a marca de político, eu também não tinha".

