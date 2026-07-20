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Eleições 2026 Em evento com Flávio e Tarcísio, Derrite lança candidatura ao Senado por São Paulo O outro candidato ao Senado pela chapa, o deputado estadual André do Prado (PL), será oficializado no próximo sábado (25)

A federação União Progressista, dos partidos PP e União Brasil, lançou nesta segunda-feira (20) a campanha do deputado federal Guilherme Derrite (PP) ao Senado por São Paulo. O anúncio foi feito em um evento na Assembleia Legislativa (Alesp) que contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência da República.

O outro candidato ao Senado pela chapa, o deputado estadual André do Prado (PL), será oficializado no próximo sábado (25), em um evento no Estádio do Pacaembu.

No encontro da Alesp, a federação anunciou o apoio local à pré-candidatura de Flávio à presidência. Em âmbito nacional, porém, a tendência é que o grupo libere os correligionários para deliberarem sobre o apoio em cada estado.

— Com todo o respeito à (federação) nacional, aqui em São Paulo não tem neutralidade nenhuma: em São Paulo, a federação União Progressistas é Flávio Bolsonaro. Eu, certamente, já vou deixar muito explícito isso. São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, não vai ter neutralidade, vai declarar apoio desde o início do primeiro turno para o senador Flávio Bolsonaro como presidente da República, e também, obviamente, para o governador Tarcísio de Freitas — disse Derrite.

Ainda segundo Derrite, ele e André do Prado farão agendas conjuntas ao longo da campanha como forma de fortalecer a chapa conservadora no estado.

— Faremos agendas em várias regiões do estado, onde a gente vai conseguir fortalecer candidaturas e lideranças regionais, seja nos pré-candidatos a deputados estaduais ou federais. E também na capital, obviamente, contando com o apoio do prefeito Ricardo Nunes, que também já declarou apoio às nossas pré-candidaturas — disse o deputado federal.

Um possível obstáculo para os planos da chapa, na corrida ao Senado, é o também deputado federal Ricardo Salles, pré-candidato pelo Novo. Nas últimas semanas, Salles tem lançado críticas contra André do Prado, mas poupado Derrite, apostando no voto ideológico dos paulistanos. A estratégia, porém, pode dispersar os votos da direita e favorecer as candidatas progressistas Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

— Ele (Salles) tem o direito de concorrer, e eu não o vejo como um adversário político. Nunca foi e não vai ser agora. Mas eu faço parte de uma chapa que tem como líder aqui no estado o governador Tarcísio de Freitas e na esfera federal o senador Flávio Bolsonaro. Qualquer adversário político pode atrapalhar, mas é direito dele concorrer — diz Derrite.

A primeira pesquisa Datafolha divulgada após o anúncio das chapas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-ministro Fernando Haddad (PT) mostra Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) à frente na disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo.

A primeira pesquisa Datafolha divulgada após o anúncio das chapas mostra Marina e Tebet à frente na disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo.

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