relações políticas Em evento com Flávio, Nunes diz que Jair Bolsonaro "tem um gênio difícil" Declaração foi feita na Assembleia Legislativa de São Paulo, durante homenagem ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MBD), afirmou que Jair Bolsonaro "tem um gênio difícil" durante uma homenagem na qual estava presente o filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (27), em São Paulo.

A declaração foi feita durante uma homenagem ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, na Assembleia Legislativa do estado.

— Você sabe, Flávio Bolsonaro, o Valdemar ama seu pai. De verdade. E seu pai é uma pessoa que a gente considera, gosta muito. Mas ele tem um gênio difícil. E naquela situação (em 2024), quando a gente estava ali construindo a nossa candidatura para reeleição (à prefeitura), a gente tinha uma coisa muito clara, porque vinha o PT com o PSOL, com todo mundo junto, e eles montavam candidaturas não pra ganhar eleição, mas para nos bater. Montavam candidaturas, porque o cara que está agora trabalhando lá no governo federal (em referência ao então candidato Guilherme Boulos), não era para ser para ganhar eleição, era para nos bater — disse Nunes.

A homenagem na Alesp serviu para a entrega do Colar de Honra ao Mérito, a mais alta honraria do Legislativo paulista, a Valdemar. Contava também com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e parlamentares municipais, estaduais e federais. Tão logo os primeiros oradores assumiram o microfone, o tom da apresentação passou a ser o de exaltação à provável candidatura presidencial de Flávio.

— Queria cumprimentar os nossos senadores, e vou fazer isso na pessoa do nosso senador, futuro presidente da República, Flávio Bolsonaro. Muito obrigado pela sua presença. Tivemos um excelente papo sobre o Brasil hoje de manhã — afirmou Tarcísio, se referindo a um encontro que ambos tiveram mais cedo, no Palácio dos Bandeirantes.

Ao longo de sua fala, Nunes também elogiou a empreitada eleitoral de Flávio:

— E hoje a gente já acordou com uma notícia boa. São dois números hoje na pesquisa. Quem está em primeiro lugar? — pergunta Nunes, apontando para Flávio e se referindo a pesquisas que circulam no meio bolsonarista.

Todos os outros oradores da manhã também exaltaram o senador do PL do RJ. Quando Flávio subiu à tribuna, antes de agradecer a Valdemar, o pré-candidato ao Planalto pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da chuva em Minas Gerais e depois agradeceu às mulheres presentes, citando algumas delas.

— Temos a obrigação sempre de buscar fazer a coisa correta e bem, pensar como é que a gente resolve o problema das pessoas. Então, presidente Valdemar, o que eu tenho dito, e o senhor é a simbologia, a personificação disso, os problemas do Brasil nós vamos resolver juntos e pela política. Sem vergonha de defender aquilo que a gente acredita. E qual é a responsabilidade? Mais uma vez, junto com cada um de vocês aqui, de enfrentar o momento mais importante de nossas vidas para os próximos 40, 50 anos – disse o senador.

