EDUCAÇÃO Em evento com Lula, ministro da Educação anuncia construção de um campus do IFPE em Olinda Orçamento, segundo Camilo Santana, deve chegar aos R$ 25 milhões

Na cerimônia que marcou a inauguração do campus Paulista do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), nesta quarta-feira (7), o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a autorização para a construção de um novo campus do IFPE em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

“Por determinação do presidente Lula, autorizamos a construção do campus de Olinda, numa obra de aproximadamente R$ 25 milhões”, disse o ministro.

Na cerimônia, José Carlos de Sá, reitor do Instituto Federal de Pernambuco, assinou um termo de autorização para a realização das obras junto ao ministro Camilo Santana.

Atualmente, o Campus Olinda do IFPE funciona em instalações provisórias, na Avenida Fagundes Varela, no bairro de Jardim Atlântico.



