A- A+

rio de janeiro Em evento com Lula no Rio, Paes lê discurso feito por ChatGPT Prefeito do Rio participa de inauguração do Impa Tech ao lado do presidente da república

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), traçou uma estratégia diferente e fez um discurso inteiro montado pelo ChatGPT durante evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio, na manhã desta terça-feira. Paes falou sobre inovação e tecnologia.

"Esse discurso eu acabei de fazer, pedi para que o ChatGPT fizesse para mim. Agradeço a inteligência artificial por essa parte do discurso que acabei de ler" afirmou o prefeito.

O discurso foi lido durante a inauguração do Impa Tech, primeira graduação em Matemática do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, localizado no Rio de Janeiro. A sede principal do Impa é no Horto, na Zona Sul da capital fluminense, mas o novo campus com cursos de graduação fica na região portuária.

O prefeito também prometeu ao presidente que irá montar um gabinete no Rio, para que Lula possa despachar da capital fluminense.

A visita de Lula ao Rio ocorre em meio a definição de quem será o candidato a vice-prefeitura na chapa de Paes, que tentará a reeleição. Neste evento, o deputado federal Pedro Paulo (PSD), tido como preferido do prefeito, está ao lado de possíveis indicados do PT, como a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que se filia ao partido nesta noite, e o secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano.

Em seus cumprimentos, Paes saudou Anielle em nome de todos os ministros. O prefeito justificou a escolha por ser carioca.

Além do presidente e do prefeito, estão presentes a primeira-dama Janja da Silva, os ministros Camilo Santana (Educação) e Luciana Santos (Ciência) e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Cappeli. Integrantes da gestão Eduardo Paes como Renan Ferreirinha (Educação) e Daniel Soranz (Saúde), além de deputados federais como Laura Carneiro (PSD), Benedita da Silva (PT) e Bandeira de Mello (PSB) também estão na solenidade.

O presidente chegou ao Rio na manhã desta terça-feira, por volta de 10h. À tarde, ele participará do lançamento de uma dragagem da Bahia de Guanabara em Niterói, região metropolitana do Rio. A agenda contará com a presença do secretário de Governo municipal e pré-candidato à prefeitura, Rodrigo Neves (PDT) e o prefeito Axel Grael (PDT).

"Niterói é a única cidade que Lula venceu na região metropolitana e ele tinha me prometido em março que iria estar conosco. Vamos fazer as boas-vindas" afirmou Rodrigo Neves ao Globo.

Neves e Lula costuram um acordo para que o PT apoie sua eleição em Niterói. Em contrapartida, o PDT declarou endosso à reeleição de Paes na capital.

À noite, o presidente estará na filiação de Anielle Franco, ao PT. O evento ocorre no Circo Voador, no Centro da capital fluminense. Anielle é tida como a escolha de Janja para vice de Paes, mas enfrenta resistência do prefeito, que tem dito a aliados que indicará Pedro Paulo.

O presidente tem intensificado suas agendas no Rio de Janeiro, sendo sua quarta passagem no ano. Na semana passada, Lula também esteve na cidade em agendas com o prefeito Eduardo Paes, seu candidato à reeleição na disputa municipal contra o bolsonarista Alexandre Ramagem (PL).

Veja também

EDUCAÇÃO Lula inaugura, no Rio, curso de graduação em Instituto de Matemática