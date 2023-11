A- A+

Rio de Janeiro Em evento com Michelle Bolsonaro, irmã de Gabriel Monteiro assume cargo no PL do Rio Acusado de estupro, ex-vereador está preso desde novembro do ano passado; Giselle Monteiro se tornou a mais nova secretária-adjunta do partido

Irmã mais velha do ex-vereador Gabriel Monteiro, preso desde novembro do ano passado após ter sido acusado de estupro, a deputada estadual Giselle Monteiro assumiu na manhã deste sábado (25) o cargo de secretária-geral adjunta do PL Mulher, no Rio de Janeiro. Em evento com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a parlamentar tomou posse no partido junto as demais integrantes da ala feminina fluminense, comandada pela deputada federal Chris Tonietto.

Nesta mesma solenidade, Giselle chegou a ser mencionada por Michelle:

"Cadê a Gi? Com a filhinha dela" disse a ex-primeira-dama.

Eleita em outubro do ano passado, Giselle Monteiro foi a décima deputada estadual mais votada. Psicóloga de formação, este é seu primeiro cargo eletivo.

A deputada conquistou sua cadeira na Alerj como fruto do capital político de seu irmão. Preso desde 2022, o ex-vereador forçou uma jovem a manter relações com ele após a inauguração de uma casa noturna, em 15 de julho de 2021, na Barra da Tijuca. Monteiro também é réu em pelo menos mais três processos que tramitam em sigilo de Justiça, sob as acusações de falsidade ideológica, coação à testemunha e por filmar relações sexuais com uma adolescente de 15 anos.

