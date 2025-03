Em evento de Doria, Nunes não descarta concorrer ao governo de SP em 2026

A- A+

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), não descartou a possibilidade concorrer ao governo estadual em 2026 caso o atual mandatário, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tente a vaga para a presidência da República.

Apesar de manter o discurso de focar na gestão municipal, Nunes evitou se comprometer com o cumprimento dos quatro anos de mandato.

— A gente vai tomar qualquer tipo de atitude que seja boa para a cidade. E eu entendo que o projeto de derrotar a esquerda no nível nacional, estadual e municipal sempre vai ser importante porque eu acredito que um governo liberal seja mais positivo para a sociedade. Eu acho que a gente pode sempre tratar das questões dentro de um contexto. Eu vou sempre tomar uma atitude que seja em defesa do povo da cidade de São Paulo — ponderou.

Questionado sobre se prometia a permanência por quatro anos no cargo, o prefeito afirmou que o mandato “não é um casamento” e que, apesar da intenção ser continuar à frente da prefeitura, “as coisas vão mudando”.

— Quando que eu iria imaginar que o vice do Bruno Covas (então o próprio Nunes) iria perder o Bruno e virar prefeito. As coisas vão mudando, vão acontecendo — disse o prefeito em coletiva de imprensa após encontro do Lide, grupo do ex-governador do Estado, João Doria.

Nunes assumiu a prefeitura em 2021, após a morte de Bruno Covas (PSDB), prefeito que faleceu devido a um câncer no sistema digestivo.

No ano passado, Nunes, que era vereador na capital, disputou pela primeira vez a prefeitura como cabeça de chapa.

Com o apoio do governador Tarcísio de Freitas, ele derrotou o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Guilherme Boulos (PSOL).

Sem poder concorrer à reeleição, já que este seria seu segundo mandato, o futuro político do emedebista virou motivo de especulação.

Enquanto Tarcísio continua sendo cotado para disputar a presidência — apesar de negar publicamente a possibilidade —, o nome de Nunes começou a ser apresentado em pesquisas como um possível substituto ao atual governador.

Veja também