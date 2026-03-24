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Política Em evento de filiação ao PL a convite de Flávio Bolsonaro, Moro diz que Lula 'foi eleito entre aspas Senador deve ser o candidato da sigla para o governo do Paraná

Pré-candidato ao governo do Paraná, o senador Sergio Moro disse que Luiz Inácio Lula da Silva "foi eleito entre aspas" para o cargo de presidente.

A declaração foi feita durante o evento de filiação do ex-juiz da Lava Jato em Curitiba ao PL, partido do pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro.

A declaração foi feita enquanto Moro criticava o tratamento dado pelo governo do petista ao enfrentamento do crime. O senador diz que Lula não é "nosso presidente" e acrescenta que ele foi "eleito entre aspas".

— (O brasileiro) tem medo de sair à rua. E ele não vê no presidente da República alguém que está do lado dele. Ao contrário, a visão que ele tem é que o presidente República, o nosso presidente da Republica, que não é nosso, mas foi eleito entre aspas, está do lado dos criminosos — disse Moro ao lado de Flávio Bolsonaro.

Na coletiva após a filiação, Moro foi questionado sobre a declaração.

— Foi eleito em cima de uma mentira de que ele seria inocente. Ele nunca foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi condenado em várias instâncias — disse o senador.

A deputada federal Rosângela Moro, casada com o ex-juiz da Lava Jato, também oficializou sua filiação no evento desta terça-feira. No evento, Flávio Bolsonaro disse que o partido está alinhado com a candidatura de Moro ao governo do Paraná. Ele indicou que o governador Ratinho Júnior, que desistiu de ser candidato à Presidência da República, seria "bem vindo" no projeto.

— O Ratinho é uma grande liderança, mas ele se lançou pré-candidato. Agora temos esse alinhamento com o Moro — declarou.

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