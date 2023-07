A- A+

BRASIL Em evento do PL, Michelle Bolsonaro pede para deputada retirar prótese ocular e guarda objeto Cena com Amália Barros (PL-MT) gerou constrangimento durante encontro estadual da ala feminina do partido em João Pessoa (PB)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) se tornou alvo de críticas após protagonizar uma cena de desconforto durante um encontro do PL Mulher em João Pessoa, capital da Paraíba. Em evento que ocorreu no último sábado, Michelle solicitou que a deputada federal e vice-presidente do PL Mulher, Amália Barros (PL-MT), retirasse sua prótese ocular e, em seguida, guardou o objeto em seu bolso.

Durante o encontro partidário, a ex-primeira-dama se dirigiu a parlamentar, com quem nutre uma relação de amizade:

— E uma mulher que faz acontecer é a minha vice-presidente Amália Barros (...) mas eu quero você sem prótese. Eu amo vê-la sem prótese, gente. Eu sei que seu trabalho é esse, amiga, mas tira. Deixa eu segurar o seu olho — pediu Michelle.

Amália Barros obedeceu a ex-primeira-dama e entregou a prótese a ela.

— Ela sempre faz isso comigo e eu ainda não aprendi a vir sem prótese — disse Amália.

O episódio repercutiu negativamente nas redes sociais. Outra ocasião em que Michelle fez o mesmo pedido foi em sua posse como presidente do PL Mulher, em março deste ano.



"Desejo no coração de chegar à Presidência"

No mesmo evento que contou com a presença de Simone Queiroga, mulher do ex-ministro da Saúde, Michelle Bolsonaro confirmou seus planos de chegar à Presidência. Com o seu marido inelegível, o nome da ex-primeira-dama tem sido ventilado para a disputa de 2026.

— Pude ver com os meus olhos a realidade das pessoas que mais precisam. Deus me forjou naquele momento para poder cuidar dessas pessoas. E o desejo no meu coração de chegar à Presidência — disse a esposa de Jair Bolsonaro (PL).

