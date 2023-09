A- A+

BOLSONARO Em evento do PL, Michelle e Bolsonaro ironizam Janja, que tem acompanhado Lula em viagens oficiais Primeira-dama se tornou alvo de bolsonaristas em agenda no RS, onde visitou vítimas do ciclone extratropical; ex-presidente comparou recepções

O antigo casal presidencial, Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, usaram um evento do PL na manhã deste sábado para ironizar a primeira-dama Janja da Silva. Em referência às viagens internacionais em que a mulher de Lula (PT) o acompanha, Michelle se referiu a ela enquanto "turista"

"Quando cheguei para ser primeira-dama, sabia que não queria ser boneca ou uma viajante turista. Nós (gestão Bolsonaro) temos consciência do dinheiro público", disse Michelle, arrancando aplausos dos presentes.

A fala ocorreu em encontro da ala feminina do partido em Fortaleza, capital do Ceará. Após as ponderações de sua esposa, que é presidente nacional do PL Mulher, Bolsonaro também fez menção indireta a Janja em seu discurso.

Antes do evento, nesta sexta-feira, vídeos do ex-presidente em uma pizzaria em um shopping cearense viralizaram. Isto por conta da multidão que o cercava. Neste contexto, comparou com a recepção que primeira-dama teve no Rio Grande do Sul, onde cumpriu agenda na última quinta-feira para averiguar os estragos do ciclone extratropical. Na ocasião, um grupo de apoiadores bolsonaristas se reuniu na porta de uma agência em que ela estava e gritaram por Michelle.

"Em poucos o segundos o Brasil estava sabendo o que estava acontecendo aqui e fazendo comparação com o município (Lajeado) do Rio Grande do Sul. A conclusão é de vocês", disse Bolsonaro.

Nesta manhã, o ex-mandatário também criticou o governo Lula por atos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e pelo número de ministérios.

"Nós tínhamos apenas 23 ministérios contra 38 agora. Vocês não viam no meu governo briga de partidos por ministérios , nós escolhemos ministros identificados com aquilo que tinha que fazer. Compare Paulo Guedes com Haddad, esse atual de Direitos Humanos com a Damares. Não há comparação", afirmou.

Bolsonaro agradeceu, mais uma vez, seus apoiadores pelas doações em Pix, que somaram R$ 17,2 milhões. A arrecadação foi fruto de uma campanha movimentada por seus aliados políticos nas redes sociais para ajudá-lo apagar multas provenientes de condenações em processos judiciais:

"Uma das melhores criações do meu governo foi o pix. Agradeço todas aquelas pessoas que colaboraram comigo há alguns meses quando estava sendo sufocado com multas. Muito obrigada a todos vocês", disse.

