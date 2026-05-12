Em evento, Janja questiona vídeos de bolsonaristas que bebem detergente: 'Até quando?'
Declaração ocorreu durante a sanção de lei que instituiu o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19
Durante evento realizado no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (11), a primeira-dama Janja Lula da Silva fez críticas aos vídeos de parlamentares e eleitores de direita em que aparecem bebendo detergentes da marca Ypê. Na fala, Janja questiona "até quando" vídeos deste gênero ainda iriam acontecer.
"Até quando a gente vai ver gente bebendo detergente contaminado? É muita ignorância!", disse a primeira-dama durante evento que sancionou a lei que criou de criação do Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19.
Os casos de vídeos em que apoiadores de direita aparecem incentivando o uso ou até mesmo ingerindo os detergentes da marca começaram no último final de semana, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) emitir a Resolução nº 1.834/2026, em que suspendeu fabricações de diversos produtos da Ypê e o recolhimento de lotes finalizados no número "1".
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Após a decisão, diversos vídeos de membros da direita começaram a surgir, em tom de crítica à agência reguladora. Sem apresentar provas, apoiadores de Bolsonaro afirmam que a motivação para a suspensão e recolhimento de lotes foi meramente ideológica, por conta de doações que os donos da empresa fizeram para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022
Além de Janja, o ministro da Saúde Alexandre Padilha, em vídeo, informou que a decisão da Anvisa não possui qualquer tipo de relação com "lado A ou lado B" e pediu para que as pessoas não utilizem e sequer façam a ingestão dos produtos suspensos pela agência. Padilha diz ainda que a resolução é advinda de um setor da Anvisa no estado de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é aliado de Bolsonaro.