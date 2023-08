A- A+

PRESIDENTE DO BRASIL Em evento no Piauí, Lula exalta ministro que pode ter pasta desidratada Governo discute possibilidade de dividir o Ministério de Desenvolvimento Social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou, por duas vezes nesta quinta-feira (31), o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), que corre o risco de ter a sua pasta desidratada na reforma que o governo irá promover para acomodar o Centrão na Esplanada.

Lula participou pela manhã da cerimônia de anúncio das obras do Piauí, estado de Dias, que serão incluídas no PAC. À tarde, houve o lançamento do programa Brasil Sem Fome, do Ministério do Desenvolvimento Social.

Dias foi governador do Piauí por quatro mandatos e, no ano passado, fez do também petista Rafael Fonteles o seu sucessor.

— É o índio mais esperto do Brasil. E ele é tão esperto que ele conseguiu encontrar um cara mais esperto do que ele ainda, pense num cara esperto — discursou o presidente, se referindo a Fonteles.

Wellington Dias tem origens indígenas. No ato do PAC pela manhã, Lula também havia chamado o ministro de esperto.

Entre as opções discutidas na reforma ministerial é dividir o Desenvolvimento Social em duas pastas. Uma delas, que continuaria com Dias, cuidará do Bolsa Família e do programa de combate à fome e outra, sob o comando do deputado André Fufuca (PP-MA), dos demais programas de assistência social.

O lançamento Brasil Sem Fome no estado de Wellington Dias foi uma escolha de Lula para fazer um gesto de desagravado em meio à pressão sofrida pelo aliado pela reforma ministerial.

No Planalto, houve discussão de qual melhor momento para anunciar a provável divisão do ministério de Dias: se antes do lançamento do Brasil Sem Fome ou depois. Dias é um dos petistas mais próximos do presidente e Piauí foi o Estado que deu maior votação para Lula nos dois turnos da eleição.

O ministro viajou com o presidente no mesmo avião de Brasília para Teresina. Segundo outros passageiros, Dias ficou na cabine do presidente durante a viagem, mas não a sós com Lula.

