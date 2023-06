A- A+

Justiça Em evento no PL, Bolsonaro ironiza bloqueio de contas: 'Vou ver se Valdemar me paga por fora' Ex-presidente deu declaração nesta manhã, após decisão da Justiça de São Paulo por não pagamento de multa de R$ 87 mil por não ter usado máscara durante a pandemia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou nesta quarta-feira a decisão da Justiça de São Paulo que determinou o bloqueio de suas contas por não pagamento de uma multa de R$ 87,5 mil. A medida ocorreu por um processo contra o ex-mandatário por desrespeito às medidas sanitárias durante a pandemia da Covid-19.

— A notícia da imprensa ontem bloqueando minhas contas. Fiquem tranquilos. Por enquanto, tem o fundo; daqui a pouco, vou ter mais. Vou ver se Valdemar me paga por fora, salário retido — disse Bolsonaro aos risos.

A declaração ocorreu durante o evento de filiação do ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga ao Partido Liberal, que ocorreu no diretório da sigla, em Brasília. O aliado deve concorrer à prefeitura de João Pessoa, capital da Paraíba. A deputada federal Bia Kicis (DF) e o senador Magno Malta (ES) também estiveram presentes no evento.

Sobre a filiação de Queiroga e a disputa do ano que vem, o presidente do partido Valdemar Costa Neto comemorou o apoio de Bolsonaro e da ex-primeira-dama, Michelle:

— Queiroga tem uma experiência muito grande na área pública, foi ministro da Saúde num tempo difícil e conduziu seu trabalho de maneira exemplar. Isso vai ser muito importante para João Pessoa. Tem o apoio do presidente Bolsonaro, tem o apoio da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Nesta terça-feira, como antecipou Bela Megale, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o bloqueio bancário de Bolsonaro. A corte aceitou um pedido da Fazenda do Estado de São Paulo, que solicitou o bloqueio, pelo fato de o ex-presidente não ter pago uma multa, por não ter usado máscara de proteção em uma visita ao Vale do Ribeira, interior de São Paulo, em 2021.

“Defiro o requerimento da Fazenda do Estado de São Paulo e determino a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira do(s) executado(s), existente nas instituições vinculadas ao Banco Central do Brasil, mediante bloqueio de valores até o limite da dívida executada”, diz a decisão do Tribunal. Após a declaração, um novo bloqueio de R$ 370 mil foi feito pela Corte pelo mesmo motivo.

