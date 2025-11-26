Qua, 26 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÃO PAULO

Em evento, Tarcísio exalta privatização da Sabesp e governo de direita, e critica a esquerda

Tarcísio destacou que as pesquisas do governo estadual apontam que há aprovação popular da privatização

Reportar Erro
Tarcisio de Freitas, governador de São PauloTarcisio de Freitas, governador de São Paulo - Foto: Vinicius Rosa/Governo do Estado de SP

Leia também

• Tarcísio diz que Bolsonaro está "doente e fragilizado" e que trabalhará por anistia no Congresso

• Tarcísio mantém discurso de reeleição e afirma que vai consultar família de Bolsonaro para visita

• Nunes defende vice de Tarcísio como candidato ao governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), exaltou a privatização da Companhia de Saneamento Básico estadual (Sabesp) e criticou a esquerda nesta quarta-feira, 26. Durante o evento UBS Wealth Management Latam Summit, na capital paulista, o republicano disse que a empresa divide os ganhos com os cidadãos e que isso foi possibilitado por um governo de direita e não pelo campo progressista.

"É o único caso em que o cidadão participa do resultado de uma empresa na forma de modicidade tarifária. Estou compartilhando meu ganho com o cidadão. Não tem outro caso assim. Engraçado, né? Quem faz isso não é a esquerda. É a direita. Interessante", afirmou Tarcísio. "Só cuida das pessoas quem cuida das contas, e estamos mostrando que sabemos cuidar das contas."

Ele disse que enfrentar resistência nesse tema já faz parte do "script" e que o governo está preparado para isso. Afirmou haver uma "turma atrasada", contrária a privatizações, e lembrou que a gestão enfrentou 51 ações judiciais contra a desestatização da Sabesp.

Segundo ele, o Estado se estruturou adequadamente para superar essas contestações, ressaltando que o modelo anterior não atendia áreas informais e favelas, enquanto o novo contrato permitirá universalizar a coleta e o tratamento de esgoto nessas regiões.

 

Tarcísio destacou que as pesquisas do governo estadual apontam que há aprovação popular da privatização. Para isso, disse que a estratégia envolveu tarifa social e descontos, mas ponderou que, em um serviço regulado por base de ativos, novos investimentos ampliam essa base e, consequentemente, pressionam a tarifa.

Para contornar esse efeito, afirmou que o Estado decidiu permanecer como acionista e passou a reinvestir integralmente seu dividendo na própria empresa. Segundo ele, isso permite segurar o aumento tarifário sem prejuízo ao parceiro privado, que continua recebendo o rendimento esperado. Destacou que, com esse modelo, a curva de tarifas ficará sempre abaixo da projetada originalmente, ao mesmo tempo em que o volume de investimentos sobe.

Tarcísio disse ainda que o programa de privatizações e concessões tem avançado de forma consistente, com cerca de R$ 380 bilhões já contratados em investimentos e oito estatais extintas, liquidadas ou privatizadas. Defendeu que São Paulo precisa se preparar para um "salto" - o mesmo que, em sua avaliação, o Brasil também necessita - e que o país deve se posicionar como uma potência agroambiental.

"Acho que o Estado tem que passar para o privado aquilo que o privado pode gerir melhor do que ele. Ou seja: quase tudo, não é?", disse o governador de São Paulo. "O privado faz quase tudo melhor que o Estado. O Estado tem que ser regulador. O que a gente puder passar para o privado, vamos passar, porque vai dar resultado."

O governador também mencionou as quatro rodadas de transação tributária, voltadas para dívidas de pessoas físicas, empresas em recuperação judicial e créditos com novos critérios de recuperabilidade, que já resultaram em quase R$ 64 bilhões em acordos. Segundo ele, esse movimento garante fluxo financeiro estimado entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4 bilhões por ano, algo que, destacou, faz diferença nas contas públicas.

Para Tarcísio, o Brasil segue na "direção errada", em referência ao seu programa estadual "SP na Direção Certa". No entanto, ele afirma que é possível corrigir o rumo rapidamente. Afirmou enxergar dois grandes riscos para o País: o fiscal, que considera o mais simples de enfrentar por já haver clareza sobre as medidas necessárias - como desvincular receitas, desindexar gastos e promover desinvestimentos -, e o da segurança pública, que classificou como o mais grave por estar diretamente ligado ao avanço do crime organizado.

"Traficante não é vítima do usuário. O traficante escraviza o usuário. E essa turma está desgraçando o Brasil. A gente tem que enfrentar isso com rigor", disse Tarcísio em contraponto direto ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a fala equivocada do petista em Jacarta, na Indonésia. "A gente precisa aumentar o custo do crime, precisa aplicar penas mais severas. Muito se discutiu agora a questão do (projeto de lei) PL Antifacção. Tem que ser terrorismo, não tem que ser terrorismo. A lógica é uma só: nós temos que aumentar a pena", continuou.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter