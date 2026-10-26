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LULA REELEITO

Em festa da vitória, Lula pede que público cante Hino da Independência

Presidente reeleito diz que 4º mandato terá maior participação do povo

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Em festa da vitória, Lula pede que público cante Hino da IndependênciaEm festa da vitória, Lula pede que público cante Hino da Independência - Foto: Juan Barreto / AFP

O presidente da República reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso na festa da vitória na Avenida Paulista, pediu que os presentes cantassem o Hino da Independência do Brasil. Momentos antes, em entrevista coletiva, Lula afirmou que houve intromissão estrangeira e que as plataformas digitais tentaram direcionar o resultado eleitoral no país.

“Eu devo essa vitória a cada um e a cada uma de vocês. Por isso, ontem [em manifestação no mesmo local] fiquei emocionado e quero pedir para, outra vez, cantarem o Hino da Independência para eles saberem que nós não cabemos no quintal de ninguém”, disse.

Lula disse que a eleição de 2026 serviu de lição e que o seu quarto mandato terá a participação do povo na gestão do governo.

“Eu aprendi, neste segundo turno, a grande lição da minha vida. Quando o governante não sabe o que fazer, ele pergunta ao seu povo que o seu povo saberá ensinar o que ele tem que fazer”, acrescentou.

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“Acho que no dia em que o povo brasileiro acordou e resolveu eleger um metalúrgico, sem diploma universitário, como presidente da República, foi o dedo de Deus que fez vocês confiarem que um operário poderia fazer mais do que a elite brasileira tinha feito em 500 anos neste país”. O presidente agradeceu novamente o deputado federal André Janones (Rede-MG) por ter coordenado uma campanha nas redes sociais de apoio à sua reeleição e comandado o canal no whatsapp Exército do Lula, decisivo na disputa eleitoral.

“O nosso exército teve um papel muito importante nesse segundo turno. Agora, você [dirigindo-se ao deputado André Janones] vai ter que assumir um compromisso com esse povo. Que a gente ganhou a primeira batalha. O exército não pode dispersar. O exército vai ter que continuar”, afirmou Lula.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também discursou na Avenida Paulista. Ele destacou que essa eleição presidencial teve vários recordes e que o presidente Lula já salvou a democracia duas vezes. 

“O primeiro recorde é que o presidente Lula teve mais de 64 milhões de votos. O presidente Lula é eleito pela quarta vez. [Foi] a menor abstenção em 20 anos. E agradecer a São Paulo. Aqui, entre o primeiro e o segundo turno, aumentou 27,5% a votação do presidente Lula. E, finalmente, trazer uma palavra: o presidente Lula salvou a democracia no Brasil duas vezes.”

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