GOVERNO LULA Em festa do PT, Lula critica fiança a Daniel Alves e fala em "genocídio" em Gaza Evento em casa de festas de Brasília tem ingressos custavam entre R$ 350 e R$ 20 mil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quarta-feira, durante discurso na festa de aniversário do PT, a decisão da Justiça da Catalunha de permitir a libertação do ex-jogador Daniel Alves com pagamento de fiança após ele ser condenado por estupro. Foi estipulado que Daniel Alves pode ser libertado se pagar 1 milhão de Euros, R$ 5,4 milhões.

— O dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém possa ter, não pode comprar a dignidade da ofensa que um homem faz ao uma mulher praticando estupro — disse o presidente.

Lula mostrou indignação com a decisão.

— Estamos sabendo agora que o Daniel Alves pode ser libertado se pagar alguma coisa. Aprendi lá em Pernambuco que as pessoas diziam: “aqui no Nordeste quem tem 20 contos de réis não é preso”. Essa máxima continua — disse.

Dirceu e Alckmin tietados

A festa de 44 anos do PT acontece em uma casa de eventos em Brasília. Os ingressos custavam entre R$ 350 e R$ 20 mil.

Ministros, parlamentares e simpatizantes marcaram presença. O ex-ministro José Dirceu foi um dos mais assediados, antes da chegada de Lula.



Um dos poucos raros não petistas a subir ao palco, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, também foi bastante procurado para fotos pelos militantes.

Em seu discurso, Lula elogiou a aprovação pelo PT em 2022 da indicação para compor a sua chapa na eleição presidencial.

— A grande lição de moral que vocês deram foi ele ser aceito como se fosse o mais antigo e mais fervoroso petista — disse o presidente, se dirigindo à plateia.

Faixa de Gaza

Mais uma vez, o presidente chamou a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza de "genocídio".

— Chega de matar mulheres e crianças que não tem nada a ver com essa guerra.

Em outro momento, afirmou:

— Cadê a ONU?

