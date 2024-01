A- A+

férias Em fim de férias, Lula faz pescaria com ministros no Alvorada Presidente terá que escolher o novo titular da Justiça e definir sobre sanção do orçamento

Na véspera de iniciar a sua primeira semana de trabalho de fato do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirou o domingo para uma pescaria com os ministros Paulo Pimenta (Comunicação Social) e Luiz Marinho (Trabalho) no lago interno do Palácio do Alvorada, em Brasília.

À vontade, sem camisa, Lula pescou um pacu, que teria mais de quatro quilos. Em seguida, o presidente e os ministros assaram o peixe para o almoço.

Lula e o ministro Paulo Pimenta durante pescaria no Palácio da Alvorada — Foto: Reprodução

Ao retomar a sua rotina diária de despachos nesta segunda-feira, Lula terá como principal tarefa a escolha do novo ministro da Justiça para substituir Flávio Dino, nomeado para o Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente passou 10 dias na base militar da Restinga da Marambaia, no Rio, na virada do ano e retornou a Brasília na quinta-feira. Na sexta-feira, o petista já fez reuniões no Palácio do Planalto.

Na tarde desta segunda-feira, o presidente participará da cerimônia no Senado para marcar o primeiro ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante pescaria com Lula no Palácio da Alvorada — Foto: Repdrução

O ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, são os dois principais nomes cotados para assumir a Justiça. O advogado tem apoio de políticos do PT e de siglas como o MDB e PSD e de mais de 60 movimentos sociais. Mas um auxiliar do Planalto acredita que o favoritismo hoje é de Lewandowski.

Além de escolher o novo titular da Justiça, Lula terá que decidir nos próximos dias se vetará algum item da lei orçamentária de 2024 aprovada pelo Congresso. O presidente já viu descontentamento dos parlamentares por ter vetado na semana passada trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), principalmente o que impunha um calendário para o pagamento de emendas.

