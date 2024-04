Em Fortaleza, PT tem disputa interna para decidir pré-candidato que irá enfrentar PDT de Ciro Gomes

A- A+

A visita do presidente Lula a Fortaleza, na sexta-feira, ocorreu em meio a uma disputa dentro do próprio PT para definir quem será o nome do partido na eleição da capital cearense — processo que tem hoje um passo importante, com a escolha de delegados. O favorito para vencer a competição interna é o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que até dezembro era filiado ao PDT de Ciro Gomes. A sigla do ex-presidenciável e ex-governador passou por um racha no estado, cujo resultado foi o rompimento entre Ciro e o irmão Cid Gomes.

A prefeitura de Fortaleza é comandada pelo pedetista José Sarto, pré-candidato à reeleição com o apoio de Ciro. Entre os petistas, além de Leitão, quatro se colocaram à disposição: a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins, o ex-deputado federal Artur Bruno e os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio.

O impasse, contudo, gira especialmente em torno de Evandro Leitão e Luizianne Lins, tidos como os mais competitivos. Por já ter ocupado o Palácio do Bispo entre 2005 e 2013, Luizianne seria a candidata natural do PT, mas tem sido preterida.

Leitão tem o apoio das principais lideranças petistas no estado: o ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e o líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães.

Fator Cid Gomes

Pesa contra a ex-prefeita o desgaste de sua imagem durante o último mandato que exerceu na capital, que terminou mal avaliado. A preferência por Leitão também vem da proximidade entre o presidente da Assembleia e o senador Cid Gomes, que migrou para o PSB depois da briga interna no PDT. Apesar de ter ido para o PT, Leitão seria alguém mais ligado a Cid na prefeitura, o que deixaria os dois partidos satisfeitos.

Responsável por encabeçar um grupo político que reúne mais de 50 prefeitos, dez deputados estaduais e quatro federais, Cid chegou a ficar insatisfeito com a saída precoce do aliado do PDT, sem esperar sua definição final. O movimento de Leitão foi apressado justamente para tentar se viabilizar no PT como pré-candidato.

No contexto da briga entre Cid e Ciro, há interesse entre os caciques petistas em referendar a vontade do senador, que demonstrou apoio à sigla. Nos bastidores, Cid tem ameaçado lançar a ex-governadora Izolda Cela (PSB), caso o PT não indique Evandro Leitão.

Inicialmente, o senador chegou a pleitear que o PSB fosse o cabeça de chapa, sob o argumento de que o PT já comanda o governo do estado. Em declarações públicas, afirmou que o partido de Lula tem “acúmulo de poder” no Ceará. Articuladores, contudo, avaliam que ter Izolda na vice de Leitão deixaria o senador satisfeito. Em coletiva de imprensa realizada ontem, Luizianne deu a entender que pode deixar a sigla, após 35 anos, caso não seja escolhida.

Ao contrário das outras duas vezes em que o presidente esteve no Ceará, Cid Gomes compareceu às agendas de Lula na sexta-feira. Nenhum dos cinco pré-candidatos, contudo, esteve na solenidade. (Colaborou Caio Sartori)

