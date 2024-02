Em inauguração de quadro de Vik Muniz, Pacheco afirma que 8 de janeiro jamais deve ser esquecido

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), inaugurou nesta quarta-feira um quadro do artista plástico Vik Muniz sobre o ataque aos prédios dos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023.

A obra ficará em uma área entre a presidência do Senado e a entrada do plenário da Casa.

—O 8 de janeiro de 2023 é uma data que deve ser superada, mas jamais pode ser esquecida. Naquele dia, nos deparamos com o ápice daquilo que se vinha construindo no Brasil em termos de intolerância—afirmou Pacheco.

A obra do artista brasileiro é um painel fotográfico que registra uma imagem reconstruída do Palácio do Congresso Nacional a partir de vidro despedaçado, cartuchos de balas e restos de carpete azul coletados após a invasão ao Senado em 2023.

No começo do ano, Pacheco determinou a retirada de grades que protegiam os prédios da Câmara dos Deputados e do Senado após um ano dos ataques golpistas do 8 de Janeiro.

Em fala durante a Cerimônia do Ato pela Democracia, em Brasília, ele ainda afirmou que "os inimigos da democracia", mesmo sem representar a vontade popular, "recorrem à desordem e ao vandalismo para simular uma força que não possuem".

Veja também

Declaração Lula fala que mulher não quer namorar "ajudante geral' e defende profissionalização