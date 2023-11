A- A+

RIO DE JANEIRO Em jantar no Rio, Bolsonaro tem primeira agenda pública com Ramagem como pré-candidato à prefeitura Ex-presidente posa para fotos ao lado do parlamentar, ex-chefe da Abin, e do governador Cláudio Castro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu pela primeira vez publicamente o nome do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) como seu candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro nas próximas eleições.



Ex-chefe da Abin no governo passado, Ramagem já é um nome defendido pelo ex-presidente nos bastidores, mas essa foi a primeira aparição pública de ambos com o delegado como pré-candidato, em um jantar realizado nessa sexta-feira, em uma churrascaria na Zona Oeste da capital. A dupla aparece em uma foto ao lado do governador Cláudio Castro e do deputado estadual Anderson Moraes.

— É o Ramagem. A princípio está consolidado. É um pré-candidato (no Rio de Janeiro) — disse Bolsonaro em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo nesta sexta-feira — Ele é uma pessoa séria, inteligente, delegado da Polícia Federal. Tem tudo para, em chegando à prefeitura, fazer um bom trabalho.

Neste sábado (25), o ex-presidente circulou com Ramagem pelo Rio, postando foto e vídeos em estabelecimentos de café.



Nas últimas semanas, o escolhido de Bolsonaro tenta consolidar seu nome internamente no partido, e articular alianças com siglas aliadas, como o PP. Um dos desafios era desmobilizar o senador Carlos Portinho, que também alçava o posto. Para demover o colega, o PL ofereceu a ele um cargo na direção nacional da sigla e uma vaga para disputar o posto de deputado federal em 2026. Também está no pacote o apoio no ano que vem a candidatos a vereador associados a Portinho.

A oferta foi feita ao senador pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em uma reunião há duas semanas. Internamente, Portinho é visto como uma liderança do partido que atua com fidelidade aos ideais bolsonaristas.

