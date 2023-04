Em Lisboa, Lula promete se empenhar pelo acordo Mercosul-União Europeia

A- A+

Em Lisboa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou acordos comerciais, instou empresários de Portugal e do Brasil a terem mais ousadia e prometeu se empenhar para levar adiante o acordo Mercosul-União Europeia.

— No que depender de mim, a gente vai fazer um acordo União Europeia e Mercosul. Faltam pequenos ajustes e temos condições de fazer. Se depender de mim, a gente vai tentar concluir a discussão mais séria do acordo com União Europeia. A gente vai rearticular a unidade da América do Sul porque a gente quer provar que juntos somos um grande bloco econômico — afirmou neste sábado.

O acordo é citado também na declaração conjunta do encontro. Os dois chefes de governo "reafirmaram a convicção partilhada sobre as vantagens mútuas do Acordo entre a União Europeia e o Mercosul, sublinhando o entendimento comum sobre o alcance politicamente estratégico de conclusão do Acordo e do seu enorme potencial no reforço dos laços políticos, econômicos e de cooperação entre as duas regiões", diz o texto.

Em outro trecho, o documento reforça a contribuição do Acordo em termos de desenvolvimento sustentável nas dimensões ambiental, econômica e social.

Em outra frente, Lula anunciou ontem a abertura de um escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) em Lisboa.

Mais cedo, o presidente afirmou que espera que governantes e empresários brasileiros e portugueses sejam mais ousados para fazer negócios:

— Precisamos ser mais ousados, nossos ministros têm que conversar mais, discutir o financiamento das nossas indústrias. Nós nos comunicamos pouco. Pensamos que Portugal é amigo e não precisamos conversar, mas precisamos conversar, porque o papel do presidente é abrir a porta, mas quem tem competência para fazer negócio são os empresários.

