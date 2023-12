A- A+

brasil Em live com Lula, Nísia diz que governo vai investigar comissão da Câmara por desinformação em saúde Na semana passada, Lula adotou um modelo de "sabatina" com os ministros de estado

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta terça-feira (12) que o governo quer investigar as declarações falsas sobre saúde feitas durante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, presidida pela deputada Bia Kicis (PL-DF). A ministra deu a declaração ao lado do presidência da República, durante a live semanal.

"Movimentos antivacinas existem no mundo ha alguns anos, mas agora nós temos uma estratégia deliberada de usar falsas infornações científicas. O que nós vimos, e isso é uma coisa para entristecer, são lives promovidas por uma comissão dentro da Câmara federal, a Comissão de Fiscalização, em que médicos falam que a vacina pode causar mortes, causar no caso da vacina da covid miocardite. Tudo fake news, sem base científica, mas aparecendo como fosse informação científica [...]"

Nísia completou:

"O que nós fizemos foi criar um programa que é o Saúde com a Ciência, junto com a Secom, com a AGU, com a CGU, para que esses casos sejam investigados. Tudo isso é notificado."

Em novembro, a ministra participou de audiência pública na Comissão e defendeu a inclusão de vacina contra a covid-19 para crianças de 6 meses a 5 anos no Programa Nacional de Imunização. A maioria dos parlamentares se posicionou contra a obrigatoriedade da vacina para crianças.

Na ocasião, Kicis afirmou que o imunizante deveria ser chamado de "terapia gênica" e que a pessoa deveria ter que escolher se "quer tomar vacina diante de efeitos adversos". Nísia afirmou que a informação é "mentirosa".

As vacinas da covid já tiveram segurnça e eficácia comprovada em crianças, adultos e idosos.

Outras lives

No modelo sabatina adotado na semana passada por Lula, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reconheceu que o governo encontra dificuldades em fechar o acordo final com empresas de transporte por aplicativo, como Uber e 99. Ainda assim, ele afirmou que a proposição legislativa deve sair este ano.

Ao longo de 2023, a pasta de Marinho ficou com a incumbência de construir um acordo formal com empresas de serviços por aplicativos, incluindo transporte de pessoas e entregas (sobretudo o Ifood). Só houve avanços com o primeiro grupo:

"Com o (serviços de) transporte de pessoas, o acordo está formalizado do ponto de vista dos valores, dos procedimentos e do conceito. Nós estamos com muita dificuldade para fechar a redação do acordo, que será o projeto legislativo para submeter ao parlamentar para virar lei. E aí estamos com uma dificuldade ali com os advogados (das empresas), mas creio que a gente acerta neste ano" disse o ministro, em live com Lula nesta terça-feira.

Na ocasião, Lula ainda anunciou fará apenas duas viagens internacionais no próximo ano, incluindo uma reunião na Guiana. A declaração de Lula ocorreu em meio à tensão com a Venezuela pela região de Essequibo.

Já a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que Lula "estimulou" os trabalhadores e movimentos sociais a pressionarem o governo e que por isso pode haver alguma greve.

Ainda na live, Lula afirmou que o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, estava "cansado", "aborrecido", "desanimado" no começo do governo, mas que "achou o lugar ideal para ele" à frente do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). De acordo com o presidente, o ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, vinculada à sigla, encontrou o "lugar ideal" no banco.

Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a economia brasileira deve registrar no fim do ano um crescimento superior a 3%. A fala veio logo após o IBGE divulgar o resultado trimestral do Produto Interno Bruto (PIB). O ministro também fez uma cobrança ao Banco Central, que, segundo ele, demorou para iniciar o ciclo de cortes na taxa básica de juros.

O valor de todos os bens e serviços produzidos cresceu 0,1% ante o segundo trimestre de 2023. O mercado esperava queda de 0,2%. No terceiro trimestre, enquanto a agropecuária caiu 3,3%, o consumo das famílias cresceu 1,1%, por exemplo.

