A- A+

DESIGULDADE Em mais de 700 cidades do país, nenhuma mulher foi eleita vereadora O porcentual de mulheres eleitas para as Câmaras Municipais no Brasil teve um avanço tímido nesta eleição

Nas eleições municipais deste ano, 775 municípios brasileiros não elegeram nenhuma mulher para a Câmara Municipal, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso significa que aproximadamente 1 em cada 7 municípios não contará com representação feminina no Legislativo local. O número, apesar de ainda significativo, diminuiu com relação à última eleição, de 2020, quando 929 cidades ficaram sem nenhuma vereadora.

Neste ano, o Estado de Minas Gerais liderou a eleição de vereadoras, com 1,3 mil mulheres escolhidas nas urnas. Em seguida vem São Paulo, com 1,2 mil. Roraima teve o menor número de representantes, elegendo apenas 40 mulheres para os Legislativos municipais. O Amapá vem logo atrás, com 41 eleitas, segundo o TSE.

O porcentual de mulheres eleitas para as Câmaras Municipais no Brasil teve um avanço tímido nesta eleição. Em 2020, 83,87% das cadeiras foram ocupadas por homens e 16,13% por mulheres. Agora, os homens representam 81,76% dos vereadores, enquanto a participação feminina subiu para 18,24%.

Nas capitais, o aumento foi um pouco mais expressivo. A proporção de vereadoras passou de 17% no último pleito para 21% neste ano. Cinco cidades atingiram ou superaram a marca de 30% de cadeiras ocupadas por mulheres: São Paulo (36%), Curitiba (32%), Porto Alegre (31%), Boa Vista (30%) e Cuiabá (30%).

O aumento mais expressivo no número de mulheres eleitas vereadoras ocorreu em Cuiabá, onde a representatividade feminina saltou de 8% para 30% das cadeiras. São Paulo, cidade com o maior colégio eleitoral do País, terá também a maior proporção de vereadoras entre as capitais, com 36% das vagas ocupadas por mulheres.

Entre os cinco nomes mais votados na capital paulista, dois são de mulheres: Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe de Isabella Nardoni, conquistou quase 130 mil votos e foi a segunda mais votada, enquanto Amanda Paschoal (PSOL), com 108 mil votos, ficou na quinta posição. A psolista teve a deputada federal Erika Hilton (PSOL) como cabo eleitoral.

Outras capitais também tiveram vereadoras liderando o ranking de votação para o Legislativo. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, se destacou com duas mulheres entre as mais votadas: Samantha Iris, em Cuiabá, e Priscila Costa, em Fortaleza. Em Belém, Silvane (MDB) também garantiu seu lugar na Câmara Municipal como a vereadora mais votada, assim como a petista Karla Coser, em Vitória.

"Considerando tanto o porcentual de mulheres no País, que é mais da metade da população, quanto o potencial em relação às candidaturas, percebemos que esse aumento ainda não é significativo", avalia Tauá Pires, diretora de Incidência do Instituto Alziras, organização sem fins lucrativos que atua para ampliar e fortalecer a participação de mulheres na política brasileira. "Para dar um exemplo, aqui no Estado de São Paulo, embora a gente tenha tido essa ampliação, ainda seguimos com 78 cidades sem nenhuma mulher vereadora."

A especialista também avalia como pouco promissor o resultado da eleição para os Executivos municipais. Anteriormente, 12,07% das prefeituras eram comandadas por mulheres; após o primeiro turno, esse número subiu para 13,23%. Tauá ressalta que o desfecho do segundo turno será importante para avaliar o avanço na pauta da diversidade nesta eleição, já que há sete mulheres disputando prefeituras de capitais.

As cidades com candidatas no segundo turno são Curitiba, Porto Alegre, Aracaju, Natal, Campo Grande, Palmas e Porto Velho. Campo Grande sobressai por ser a única com duas mulheres concorrendo diretamente. No último pleito, apenas Cinthia Ribeiro, em Palmas (TO), e Adriana Lopes, em Campo Grande (MS), foram eleitas.



Veja também

ELEIÇÕES SÃO PAULO TRE-SP alerta para golpe da falsa convocação de mesário para o 2º turno