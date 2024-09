Em Manaus, Lula cita falta de oxigênio na pandemia para atacar Bolsonaro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mencionou a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, durante a pandemia, para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (10).

O petista está na capital amazonense. Ele não citou Bolsonaro nominalmente, mas a referência foi clara ao ex-presidente.

"Eu queria saber o que os outros presidentes fizeram no Estado do Amazonas. Além de uma pequena ponte em São Gabriel da Cachoeira, que foi inaugurada pelo ex-presidente, uma ponte de 17 metros, eu queria saber qual é a obra que foi feita aqui a não ser deixar faltar oxigênio para matar milhares de pessoas com a covid-19", declarou o petista.