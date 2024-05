A- A+

religião Em Marcha para Jesus, Nunes diz a fiéis paulistanos: "eu amo Jesus" Milhares de pessoas fizeram oração pelo prefeito do MDB, candidato à reeleição em São Paulo; Caminhada, que também contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas, saiu da Estaçã

A 32ª edição da Marcha para Jesus começou por volta das 10h nesta quinta-feira, em São Paulo, e apresenta tom político desde as primeiras horas. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), que deve discursar no evento a partir das 14h, acompanha o ato desde o início em cima do trio elétrico principal, ao lado do apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. O religioso detém os direitos da marcha no Brasil.

Nunes, candidato à reeleição, tomou a palavra brevemente em cima do trio, e disse “eu amo Jesus Cristo”.

Hernandez, por sua vez, afirmou que Nunes é “um líder que reconhece a importância de Jesus Cristo para São Paulo e para o Brasil”.

O ato teve início na Praça da Luz, no Centro, e segue na Avenida Tiradentes em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, na Zona Norte da capital. Na praça, ficará o palco onde haverá as apresentações musicais e os discursos dos organizadores e convidados. O prefeito e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) devem discursar no início da tarde.

O presidente Lula (PT) foi convidado, mas é o advogado-geral da União, Jorge Messias, quem irá representa-lo. Em 2019 e 2022, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu ao ato. Neste ano, ele não irá. Nunes não foi à Marcha no ano passado.

Veja também

Recife Mendonça declara que apoiar João Campos seria "rasgar sua história"