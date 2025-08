A- A+

Articulação Em meio a articulações para sua saída, Danilo Cabral se reúne com líderes de federações Encontro institucional entre Sudene, FIEPE e Nordeste Forte serviu de palco para manifestação de apoio à permanência do superintendente

Em meio à pressão por mudança na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) feita por lideranças do Ceará, o superintendente do órgão, Danilo Cabral, manteve o foco em articulações estratégicas em defesa do setor produtivo da região.

O dirigente se reuniu com os presidentes da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Bruno Veloso, e o presidente da FIEPB e da Associação Nordeste Forte, Cassiano Pereira.

Na pauta, os possíveis impactos das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. No entanto, Cabral também recebeu apoio das lideranças que demonstraram confiança na permanência do pernambucano no cargo.

“Estou saindo daqui tranquilo. Eu acho que esse movimento (de substituição) já está abafado. Vamos caminhar, levantar a cabeça e trabalhar, a gente não precisa estar perdendo tempo com isso”, afirmou Cassiano Pereira, que representa as federações industriais dos nove estados nordestinos.

Ele classificou como “injustiça” qualquer tentativa de retirada de Danilo Cabral da função.

“O Nordeste não pode, em um tempo desse, se preocupar com detalhes que nos afligem. Principalmente com aquilo que achamos que é injustiça. O nordestino já foi muito injustiçado. Então, se isso acontecer, será uma injustiça, porque a Sudene está sendo bem representada”, defendeu.

Os presidentes das federações afirmaram que há um sentimento de serenidade diante do que consideram uma resposta unificada do setor produtivo da região.

“Nos telefonemas que recebi na semana passada, informei que o presidente da Nordeste Forte estaria vindo para Pernambuco para tratar de várias pautas e que falaria em nome de todo o Nordeste. Todos os industriais do Nordeste apresentaram para suas federações e querem levar essa mensagem para o Governo Federal: estamos unidos nesta pauta”, declarou o presidente da FIEPE, Bruno Veloso.

Durante a reunião, Danilo Cabral agradeceu as manifestações de apoio.

“Muita tranquilidade e serenidade. Só tenho que agradecer o conjunto de gestos, solidariedade e apoio ao nosso trabalho. Reafirmo que todos estão no mesmo espírito de colocar o Nordeste no centro dos interesses nacionais. Não existe nenhuma disputa maior que o interesse do Nordeste”, afirmou.

Reunião

A reunião também foi marcada por discussões técnicas, como o impacto do tensionamento nas relações comerciais com os Estados Unidos sobre as cadeias produtivas da região. O superintendente da Sudene defendeu o fortalecimento do mercado interno e a ampliação do crédito como formas de proteção à indústria regional.

“A palavra é diálogo. E ele deve ser permanente. Temos que continuar conversando, não apenas com os Estados Unidos, mas também com outros mercados, para que o Brasil e o Nordeste não fiquem reféns de uma única rota comercial majoritária”, disse Cabral.

Segundo ele, a autarquia tem condições de auxiliar o setor produtivo.

“O Estado brasileiro dispõe de um poder de compra significativo que pode ajudar neste momento, priorizando o abastecimento interno, por exemplo”, disse.

Articulações

A atuação da Sudene, sob a gestão de Danilo Cabral, tem sido apontada por diferentes setores como decisiva na articulação regional e na promoção de medidas estruturantes. Um dos exemplos é a chamada pública lançada recentemente pela autarquia, que prevê R$ 10 bilhões para estruturar planos de negócio alinhados à Nova Indústria Brasil (NIB). Outra frente destacada no encontro foi o papel da Superintendência na viabilização de obras estruturantes, como a Ferrovia Transnordestina, cuja retomada vem sendo apoiada com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Para o presidente da Nordeste Forte, a mobilização regional em torno da Sudene é reflexo de uma nova postura institucional. “O movimento Nordeste Forte quer virar essa chave para diminuir a desigualdade industrial e encontrar soluções diante deste cenário”, afirmou Cassiano Pereira. Já Bruno Veloso, da FIEPE, reforçou o apelo por articulação e unidade. “O momento exige diálogo para acelerar a construção de soluções viáveis”, pontuou.

A reunião desta segunda-feira se somou ao conjunto de manifestações que vêm sendo registradas em Pernambuco nos últimos dias, reunindo lideranças empresariais, políticas e institucionais em apoio à permanência de Danilo Cabral no comando da Sudene. A sinalização dos industriais nordestinos indica que, ao menos do lado do setor produtivo, a pauta está unificada: a continuidade da atual gestão é vista como estratégica para o desenvolvimento da região.

