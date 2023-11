A- A+

eleições Em meio à briga com irmão, Cid aprova debandada de 18 deputados do PDT: 'Ingressaremos na Justiça' Ala do senador se encontrou horas antes da reunião da Executiva nacional, que formalizará a intervenção no diretório estadual

Após ter saído derrotado do encontro do PDT no Rio de Janeiro, o senador Cid Gomes deu uma resposta a ala de seu irmão, o candidato à Presidência nas eleições do ano passado Ciro Gomes e autorizou, na manhã desta quarta-feira (8), 18 cartas de anuência para deputados federais (5) e estaduais (13). Com isso, os parlamentares irão à Justiça para deixar o quadro da sigla:

— É um número significativo de pessoas que pediram ao diretório, que compreendeu coletivamente que há razões de sobra para dar a essas pessoas a carta de anuência (...) Nós ingressaremos na justiça, individualmente, cada um demonstrando as razões e pedindo que a justiça afirme o nosso entendimento porque estamos sendo perseguidos — disse Cid Gomes em coletiva de imprensa após o encontro.

O senador chama de perseguição os recentes desentendimentos com o diretório nacional, comandado pelo deputado federal e aliado de Ciro, André Figueiredo. No último dia 27, na reunião no Rio, a Executiva anunciou uma interferência na esfera estadual, que será efetivamente formalizada em reunião que ocorre ainda nesta quarta.

Inicialmente, a ala de Cid se reuniria na quinta-feira, mas o senador mudou os seus planos e adiantou o encontro, o que possibilitou que ele pudesse exercer o papel de presidente do diretório estadual. O parlamentar afirmou que espera uma reação da ala de Ciro:

— De noite, nós estamos conscientes de que há uma notória perseguição da direção nacional do partido e estamos preparados para para enfrentar administrativamente. Foi deliberado aqui que nós apresentaremos a nossa defesa, entendemos que não há nenhuma razão plausível ou razoável para se fazer uma intervenção — disse.

Membro da direção nacional por ser líder do PDT no Senado, Cid ainda afirmou que não foi convidado para o encontro. "Até o presente momento não recebi nenhuma comunicação, eu tenho notícia disso pelo jornal", disse. Iniciada nas eleições do ano passado, a guerra interna entre Cid e Ciro já levou a desfiliação de 12 políticos.

Precedente positivo

Antes dos 18 deputados pedirem anuência, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, foi o primeiro a receber a carta, o que gerou grande revolta por parte do grupo de Cid. O diretório nacional tentou impedir que ele se desfiliasse da sigla e concorresse contra seu correligionário, o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto.

Nesta segunda-feira, contudo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) aprovou por unanimidade a desfiliação de Leitão do PDT, o que abre precedente para que outros parlamentares do grupo do senador possam deixar o partido sem perder seus mandatos.

Entenda o imbróglio

As reuniões entre as alas ocorrem após uma queda de braço travada entre André Figueiredo e o senador Cid Gomes. Com o aval de Ciro, Figueiredo destituiu a Executiva do Ceará, que acabou reestabelecida via liminar.

Após a retomada, Cid convocou novas eleições locais e foi eleito presidente estadual. Horas depois, contudo, com outro acionamento judicial, o grupo de Ciro Gomes o retirou do posto, e o comando cearense voltou às mãos de Figueiredo.

As divergências entre os grupos do senador e do ex-presidenciável ocorrem desde o ano passado e circundam o mesmo tema: o apoio ao PT. Assim como fez no segundo turno das eleições, a ala de Cid defende que o partido retome a aliança e seja base do governador Elmano de Freitas, enquanto os ciristas preferem que a sigla fique na oposição.

Confira a lista de políticos que pediram anuência:

Deputados federais:

Mauro Filho

Idilvan Alencar

Roberio Monteiro

Eduardo Bismarck

Leônidas Cristino

Enfermeira Ana Paula (suplente deputada federal e vereadora de Fortaleza)

Nilson Diniz (suplente)

Deputados estaduais:

Osmar Baquit

Guilherme Bismarck

Romeu Aldigueri

Tin Gomes

Lia Gomes

Sérgio Aguiar

Bruno Pedrosa

Oriel Nunes

Salmito Filho

Marcos Sobreira

Jeová Mota

Antônio Granja

Guilherme Landim

Helaine Coelho (suplente)

Vereador:

Júlio Brizzi

Veja também

Brasil Lula diz que se deve negociar emendas com parlamentares para evitar obra "que não interessa a todos"