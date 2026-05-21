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PRÉ-CANDIDATO Em meio à crise com Vorcaro, Flávio vai viajar aos EUA para tentar encontro com Trump Agenda estaria sendo articulada pelo secretário de Estado americano, com participação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro

Em meio ao desgaste provocado pela crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve embarcar para uma viagem aos Estados Unidos na próxima segunda-feira. O objetivo da viagem é tentar uma agenda com o presidente norte- americano Donald Trump em Washington. A movimentação é tratada dentro da pré-campanha presidencial do senador como uma tentativa de reforçar a associação internacional do filho de Jair Bolsonaro (PL) ao trumpismo e recuperar iniciativa política após dias de turbulência.

Segundo integrantes da campanha, a agenda estaria sendo articulada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, com participação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos. O encontro, porém, ainda não aparece oficialmente confirmado pela Casa Branca.

Nos bastidores do PL, aliados avaliam que uma eventual imagem de Flávio ao lado de Trump ajudaria o senador a reposicionar a campanha num momento em que o presidenciável enfrenta pressão crescente dentro do partido após a divulgação de mensagens, áudios e encontros envolvendo Vorcaro.

A leitura dentro da campanha é que a aproximação com Trump também serviria para contrapor a viagem feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos Estados Unidos há duas semanas, considerada positiva por integrantes do governo brasileiro e interlocutores americanos.

Integrantes do entorno de Flávio afirmam ainda que a agenda ajudaria a reforçar a imagem do senador como principal representante do campo bolsonarista na disputa presidencial deste ano justamente num momento em que aliados passaram a discutir reservadamente alternativas dentro da direita, como Michelle Bolsonaro, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

O deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), líder da oposição na Câmara e aliado de Flávio, afirmou ao GLOBO que a viagem é vista dentro do partido como estratégica para a campanha presidencial do senador.

— Essa viagem está sendo esperada por todos nós porque Flávio é nosso presidenciável e o apoio do Trump é essencial — disse.

Segundo interlocutores da campanha, a pauta prevista para a agenda inclui cooperação bilateral em segurança pública, combate ao crime organizado, investimentos ligados a minerais críticos e discussões sobre tarifas comerciais envolvendo exportações brasileiras.

Esta será a quarta vez que o parlamentar embarca para os Estados Unidos desde que se tornou pré-candidato. Sua última viagem ao país ocorreu no início deste mês. Na ocasião, ele se reuniu com empresários e esteve com seu irmão, Eduardo.

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