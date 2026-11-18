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BRASIL Em meio à crise na PF, Andrei Rodrigues tem reunião no Alvorada Diretor-geral da corporação esteve na residência oficial da presidente Lula na noite de terça-feira

Em meio à crise na Polícia Federal provocada pelo afastamento de dois delegados que comandavam investigações do caso Master, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, esteve na noite de terça-feira no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Andrei deixou o Alvorada pouco depois das 21h. Lula havia se reunido um pouco antes no local com o ex-ministro da Casa Civil e senador eleito Rui Costa (PT-BA), com governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, com o ex-ministro da Educação e senador Camilo Santana (PT-CE) e com o presidente do PT, Edinho Silva, para discutir a formação do governo em seu quarto mandato.

O aviso na semana passada de que os dois delegados não permaneceriam nos postos de comando das investigações sobre o Master abriu uma crise interna dentro da PF e levou Andrei a ser instado pelo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, a prestar esclarecimentos sobre a sua decisão.

Em ofício enviado ao Ministério da Justiça, o diretor-geral da PF afirmou que houve "quebra na fundamental relação de confiança mútua" com os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé de cargos de chefia na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiro, que passava por um processo de reestruturação. O afastamento deles ocorreu dois dias depois de entregarem relatórios que mencionavam o suposto envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com o banqueiro Daniel Vorcaro.





"Em razão de critérios de conveniência e oportunidade administrativa, tendo em vista que a dinâmica de fatos recentes demonstrou que houve uma quebra na fundamental relação de confiança mútua que deve existir entre as funções de chefia direta e hierarquicamente relacionadas, optou-se por não se dar prosseguimento ao processo que designava os servidores Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes para as novas funções de confiança criadas", escreveu Andrei no documento assinado na última sexta-feira.

Na visão do diretor-geral, a equipe entregou relatórios que não condiziam com a determinação do presidente do STF, Edson Fachin, de que fossem apresentadas "todas as menções encontradas (sobre os ministros) sem exceção, acompanhadas de seu contexto, em caráter estritamente descritivo".

Diante dessa discordância, Andrei relatou que a diretoria diretamente subordinada a ele determinou o "saneamento da diligência". Em outras palavras, orientou a refazer os documentos.

"A equipe encarregada da providência apresentou relatórios em desacordo com o que fora estipulado (citando apenas três ministros do STF e não "todas as menções encontradas sem exceção" e contendo elementos que extrapolaram o "caráter estritamente descritivo"), resultando na determinação, mediante despacho fundamentado do Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, para saneamento da diligência", afirmou o diretor-geral.

Segundo Andrei, essa providência foi adotada em caráter sigiloso e vazou "indevidamente ao público" por motivos "ainda não esclarecidos".

Por fim, o diretor-geral da PF ressaltou que "não houve qualquer avocação" ou "interferência em investigação criminal" da sua parte. O ofício também ressalta que a não renomeação dos delegados em cargos de chefia não "implicou em qualquer alteração" nas equipes que tocam as investigações relacionadas ao Banco Master.

Os relatórios que foram refeitos devem ser entregues nesta quarta-feira a Edson Fachin. Segundo apurou O GLOBO, a presidência do tribunal já foi informada sobre a previsão de entrega, e uma reunião foi solicitada para as 19h30, após a sessão do plenário.

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