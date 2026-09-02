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justiça Em meio a crise no STF, esquerda foca em explorar Dark Horse e pede investigação de Moraes Movimento inclui nomes que integram a base do governo Lula; Mendonça também é alvo

Um dia depois da publicação da troca de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, alguns dos principais nomes da esquerda se posicionaram pedindo investigações sobre o caso.

Ao mesmo tempo, fizeram cobranças sobre o caso Dark Horse, que liga o banqueiro a Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência.

O PT, por meio de seu presidente nacional Edinho Silva, citou reportagem publicada pela revista Piauí na terça para cobrar esclarecimentos sobre a relação entre Flávio e Vorcaro. A reportagem denuncia o que seria um sétimo repasse do banqueiro à produção do filme Dark Horse, biografia do pai, Jair.

"Quando veio a público que o banqueiro Daniel Vocaro havia repassado dinheiro para a família Bolsonaro, onde um áudio do Flávio Bolsonaro foi divulgado pedindo dinheiro ao banqueiro, dinheiro que foi remetido para um fundo nos Estados Unidos, o Flávio disse que era mentira. Depois admitiu o repasse", diz Edinho.

Os pedidos de investigação sobre o filme dividem a maioria das postagens com os posicionamentos sobre a crise no STF. Líder do governo na Câmara, por exemplo, o deputado federal Paulo Pimenta (PT) uniu os dois temas em posicionamento, em vídeo:

"Se tem candidato a presidente da República envolvido na gravíssima denúncia sobre as irregularidades que envolvem o Banco Master, ele tem que ser investigado. E os demais personagens que estão aparecendo também devem ser investigados [...] Aquelas pessoas que estão envolvidas em algum tipo de irregularidade devem ser exemplarmente punidas por isso", afirmou.

Candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) falou em "seletividade" sobre os vazamentos de informações da Polícia Federal no caso Master, citando Flávio e criticando o sigilo na investigação sobre o candidato à Presidência:

"Ele é melhor que os outros senadores ou que o ministro Supremo? Por que ele está sendo preservado? Até quando ele será protegido?", questionou.

Ex-ministra do Planejamento Simone Tebet e candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet (PSB) seguiu a mesma linha:

"É fundamental que o plenário do Supremo, já que tornou públicos documentos sobre o ministro, torne público os documentos sobre Flávio Bolsonaro", pediu.

Críticas a Mendonça

Nomes como Pedro Uczai (PT), Jandira Feghali (PC do B) e Sâmia Bomfim (PSOL) também citaram o ministro do Supremo André Mendonça, relator do caso Master, que autorizou a publicação dos relatórios que continham as conversas entre Moraes e Vorcaro.

O próprio Mendonça virou parte da crise nesta quarta-feira, quando publicação do portal ICL Notícias noticiou um encontro entre ele e Vorcaro.

Mendonça c onfirmou o encontro, em março de 2025, antes de se tornar relator do caso, "por iniciativa do próprio empresário", e alega que "se limitou a ouvi-lo".

O deputado federal Lindbergh Farias (PT), um dos principais aliados do governo Lula, citou nominalmente Moraes, Mendonça e Flávio ao comentar a crise em entrevista ao Canal UOL, nesta quarta-feira:

"Se existe alguma denúncia, o ministro Alexandre de Moraes tem que se explicar, o ministro André Mendonça tem que se explicar. Deputado, senador, Flávio Bolsonaro. Todo mundo tem que se explicar. Esse é o princípio que nós estamos defendendo".

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