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Em meio à crise no Supremo Tribunal Federal (STF), o PT convocou para este domingo uma mobilização nacional nas ruas, intitulada "Dia 13 com Lula", com objetivo de fortalecer a campanha petista. "O futuro do nosso país está em jogo, e cada voz, cada abraço e cada presença fazem a diferença", diz um texto de convocação dos atos.



Nas redes sociais petistas, foram divulgadas programações nas principais capitais e maiores cidades do País, que incluem adesivaço, panfletagem, bandeirada, rodas de conversa, carreatas e caminhadas. Em algumas cidades, há expectativa de presença de ministros como Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos).



No fim do dia, a partir das 18h, está prevista uma live com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a militância. Participam da live o presidente nacional do PT, Edinho Silva, a primeira-dama Janja Lula da Silva, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, o secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, e outros dirigentes partidários.





A avaliação das campanhas eleitorais é de que a crise no Supremo respinga com mais força sobre o PT, dada a proximidade entre o Executivo e o Judiciário ao longo deste mandato.

O presidente do STF, Edson Fachin, convocou para a próxima terça-feira, 15, sessão plenária extraordinária, quando os ministros devem decidir sobre a validade do relatório da Polícia Federal (PF) que identificou o ministro Alexandre de Moraes como principal interlocutor de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Na ocasião, os ministros devem decidir sobre a eventual abertura de investigação contra Moraes.

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