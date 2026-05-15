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ELEIÇÕES 2026 Em meio à crise por ligação com Vorcaro, Flávio mantém encontros na Faria Lima Pré-candidato ao Planalto tem pelo menos quatro compromissos até o fim da semana que vem no estado; nesta sexta, ele vai ao lançamento da candidatura de Guilherme Derrite, em Campinas

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) terá uma série de eventos e encontros de pré-campanha em São Paulo nos próximos dias. As agendas estão mantidas mesmo em meio à crise na qual o pré-candidato está envolvido, após virem à tona mensagens e áudios nos quais ele pede dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de mostrarem sinais de intimidade entre eles, com o político chamando o banqueiro de "irmão".

Nesta sexta (15) e no sábado (16), Flávio vai comparecer aos eventos de lançamento da pré-campanha ao Senado do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), que serão realizados em Campinas e Sorocaba. Nos dois encontros, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também estará presente. Depois do primeiro evento, Flávio irá a um jantar com empresários da região de Campinas.

Nesta semana, Flávio admitiu ter buscado o banqueiro Daniel Vorcaro para patrocinar o filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas disse que tratou-se apenas de "dinheiro privado" e negou irregularidades. “O que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de Lei Rouanet”, afirmou.

Encontros na Faria Lima

No dia 20, Flávio retorna a São Paulo para outros dois eventos. De dia, ele almoça com empresários do setor financeiro, na Faria Lima. À noite, o encontro será com representantes do ramo de turismo. Em ambos, o foco da conversa deverá ser será sobre política e economia. Em outros encontros do tipo, Flávio tem tentado passar uma imagem de moderado e de afinidade às pautas empresariais.





Segundo um aliado presente em encontros anteriores — foram dez desde o fim do ano passado —, geralmente a palavra é dada primeiro para quem queira dizer algo. Depois, Flávio pode responder de forma individual ou conjunta. Quando pega o microfone, além de falar de temas políticos e econômicos, o senador busca mostrar como se portaria, caso eleito presidente, em relação a determinados assuntos.

Ainda de acordo com a fonte, Flávio se difere do pai nesses encontros ao não fazer "piadinhas" e ser mais comedido. Outro aliado do pré-candidato, também ouvido pelo GLOBO, afirma que Flávio estaria interessado, neste momento, em angariar o apoio de formadores de opinião do meio empresarial, e nem tanto em atrair doadores para a campanha.

Flávio também tem agendada uma série de reuniões no feriado de Corpus Christi. Entre os dias 4 e 7 de junho, o senador irá à Fazenda Boa Vista, um condomínio de luxo em Porto Feliz, a cerca de 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Segundo um integrante da pré-campanha, o senador se encontrará com "a nata do PIB", mas mais detalhes ainda não foram definidos, como se ele se hospedará em um hotel ou na casa de algum empresário.

Quem tem feito o meio de campo entre o senador e os empresários para os encontros é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf. Desde fevereiro, Skaf realizou dois jantares para Flávio em sua casa, e irá também gerenciar as agendas combinadas para o dia 20. Ambos sempre mantiveram boas relações e se reaproximaram no fim do ano passado. Procurado para comentar, Skaf não quis se manifestar.

Outro nome importante na empreitada paulistana é o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador nacional da campanha de Flávio e um elo entre o senador e o empresariado paulista. Além deles, Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, também está fazendo pontes com o mercado financeiro para os almoços e jantares.

Já o encontro de Flávio no feriadão, em Porto Feliz, está sob a batuta de Nelson Santini, conhecido como Tenente Santini. Ele é responsável, entre outras atribuições, pela logística da campanha de Flávio. E será na casa dele, na noite de 16 de maio (após o evento de Derrite), em Campinas, o jantar do senador com empresários da região, "a segunda mais rica do estado", de acordo com um aliado próximo a Flávio Bolsonaro.

Nelson Santini é irmão de outro integrante da pré-campanha, o advogado Vicente Santini, que sempre manteve boa relação com Jair Bolsonaro, de quem foi assessor na Presidência.

Chamado de "cabeludo" pelo ex-presidente, Vicente Santini integrou o governo de Tarcísio de Freitas desde o início, ao chefiar o escritório do governo de São Paulo em Brasília. Suplente do pré-candidato ao Senado Guilherme Derrite, o advogado deixou a gestão paulista no início de abril, justamente para assumir o compromisso de tomar conta da agenda de campanha do senador.

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