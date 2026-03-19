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STF Em meio à crise sobre Master, Fachin e Gilmar enaltecem Moraes no plenário do STF No próximo domingo (22) Moraes completa nove anos na Corte

Em meio à crise sobre o Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes recebeu homenagens nesta quinta-feira (19) no plenário do presidente da Corte, Edson Fachin, do ministro Gilmar Mendes e do procurador-geral da República, Paulo Gonet. No próximo domingo (22) Moraes completa nove anos na Corte.

"Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida com vossa excelência", disse Gilmar, que se emocionou e fez uma pausa para tomar um gole de água. "As futuras gerações saberão reconhecê-lo", concluiu.

"Vossa excelência, que com ânimo inquebrantável já suportou nesses nove anos tantas atribulações em virtude de sua irretocável, proba a e sacrificante atuação, terá força para suportar tantas outras quantas surgirem", disse ainda o ministro

Fachin enalteceu Moraes pela atuação no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de militares de alta patente, e por outros processos de sua relatoria. "São nove anos no exercício da função no mais alto Tribunal do País contribuindo para o fortalecimento de uma Corte eminentemente constitucional em tempos de tamanha complexidade institucional, política e social", disse o presidente do Supremo.

Moraes agradeceu aos colegas e disse que nunca lhe faltou a força do colegiado. "São nove anos que às vezes parecem 90. É quase uma década em que o Brasil passou por grandes atribulações", disse Moraes.

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