Em meio a críticas do mercado, Lula reclama de "descréditos" e diz que PIB crescerá 3,5% em 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou reclamou dos "descréditos" e afirmou que o Produto Interno Bruto do País (PIB) está crescendo mais que as expectativas do mercado e que deve chegar a 3,5% em 2024. Na terça-feira, o IBGE informou que o PIB do terceiro trimestre avançou 0,9% sobre o segundo trimestre.

— Para a surpresa dos 'descréditos', o PIB de 2023 não foi 2,9%, foi 3,2%. O PIB de 2024 não será 1,5%, como o mercado previa, vai ser 3,5%. E a gente vai fazer um esforço muito grande para continuar fazendo as coisas acontecerem nesse país independentemente daqueles que querem trabalhar contra — afirmou Lula em reunião no Palácio do Planalto com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

O presidente também comentou o pacote de corte de gastos que prevê pente fino de beneficiários irregulares em programas como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC) e disse que tudo está sendo feito com "a maior delicadeza possível":

— O pessoal jogar a culpa no Bolsa Família, o pessoal joga a culpa no aposentado do INSS, joga a culpa no BPC, tudo coisas que estamos fazendo com a maior delicadeza possível. A gente não quer ir para as páginas dos jornais punindo alguém que não pode ser punido. A gente quer fazer o levantamento fidedigno. A gente vai fazer com que todas as pessoas façam levantamento da sua situação real, aqueles que tem direito vão continuar recebendo, aqueles que estão de forma ilícita vão parar de receber. Esse é o preço que a gente paga por ser sério.

