Em meio à dificuldade de Lula com evangélicos, PT promove curso voltado ao segmento

Em meio à dificuldade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dialogar com o público evangélico, o Partido dos Trabalhadores (PT) faz um aceno de aproximação. Em maio, a Fundação Perseu Abramo, ligada à legenda, promoverá um curso voltado especificamente aos religiosos. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal "O Estado de S. Paulo" e confirmada pelo Globo.

Batizado de "Fé e Democracia para Evangélicos e Evangélicas", o curso tem como objetivo capacitar filiados do partido para o diálogo com o segmento. Entre os participantes, estarão evangélicos filiados ao PT, como a deputada federal Benedita da Silva (RJ), além de lideranças religiosas.

O movimento ocorre em um dos momentos mais críticos da relação de Lula com os evangélicos. De acordo com a última pesquisa Datafolha, 49% desse público avalia o governo como "ruim" ou "péssimo", enquanto apenas 19% consideram a gestão "boa" ou "ótima".

A preocupação é reforçada pelo crescimento contínuo do segmento. Segundo projeções da Mar Asset Management, os evangélicos devem representar 36% da população brasileira já no próximo ano — um dado que acende alerta no Planalto, considerando a tendência do grupo de votar majoritariamente alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições.

Desde o início do mandato, Lula tem buscado aproximações com os evangélicos, ainda sem sucesso. Durante a tramitação da Reforma Tributária, por exemplo, articulou a inclusão de uma ampliação da imunidade tributária para organizações filantrópicas ligadas a templos religiosos.

Apesar dos esforços, a forte influência da direita nas igrejas tem sido mais eficaz, alimentando discursos de que o governo Lula seria contrário aos valores evangélicos. Em resposta, o presidente passou a abordar com mais frequência temas como prosperidade — conceito fortemente associado ao neopentecostalismo — em suas declarações públicas.

Como parte da estratégia, o ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Sidônio Palmeira, prepara o lançamento do programa "Prospera Brasil", voltado a iniciativas de empreendedorismo, uma pauta que ressoa entre o público evangélico.

