BRASIL Em meio a embate com Marina Silva, Silveira diz que "embaixador ambiental do Brasil é Lula" Ministro diz que não irá aceitar 'tabus' no governo

Após audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em uma crítica indireta à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o país não precisa de outra marca na área ambiental. Segundo ele, o grande embaixador da legalidade ambiental é o presidente Lula.

- O embaixador do meio ambiente do Brasil, reconhecido mundialmente, é o presidente Lula. E a gente não precisa de outro. Ele já deu o norte que vai garantir o cumprimento estrito da lei e do respeito ao meio ambiente, mas sem perder o foco do diálogo para construção de caminhos em que a gente possa desenvolver o país e trazer retorno social. Não precisamos de outra marca no governo.

O ministro disse ainda que está confiante de que o Ibama vai reconsiderar o recurso da Petrobras e que não viu no parecer do órgão nenhum ponto intransponível à concessão da licença.

- Continuo confiante de que haverá bom senso, que o pedido de reconsideração será analisado pelo Ibama, se ele vai chamar reconsideração, licenciamento, nome que vão dar para mim pouco importa. O que importa é que as brasileiras e os brasileiros tenham o direito de conhecer o subsolo do seu país, as suas potencialidades. Não admitiremos tabu no nosso govenro, temos que conversar e compensar as questões ambientais quando possíveis.

Os parlamentares aproveitaram a audiência para criticar a decisão do Ibama, subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. Um dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Omar Aziz (PSD-AM) disse que existem dois governos, "do Lula e da Marina Silva" e que os órgãos do Executivo não conversam entre si.

- Ele (Lula) teve um calo com a senhora Marina no primeiro governo, agora esse calo tem bolha e se a bolha estourar vai arder e prejudicar as pessoas mais humildes. Não vamos aceitar - disse Aziz.

O senador acrescentou:

- É inadmissível que o Ibama tome uma decisão dessa, para fazer prospecção, não é para Petrobras explorar. É vergonhoso.

Chico Rodrigues (PSB-RR) também fez críticas:

- O preciosismo ambiental e ideológico da ministra Marina Silva está atrapalhando, não é só no caso do petróleo. Falou em licenciamento, o setor rural treme - reforçou o senador Chico Rodrigues (PSB-RR).

Já o senador Lucas Barreto (PSD-AP) adotou o tom irônico:

- Em relação à ministra Marina Silva, se ela me provar que alguém na Amazônia viva de clorofila ou fotossíntese, aí eu passo para o lado dela.

Na avaliação dos senadores, a Petrobras adota tecnologia de ponta e tem condições de explorar a área sem prejudicar o meio ambiente.

Para Eduardo Braga (MDB), os projetos não devem ser analisados só do ponto de vista ambiental:

- Se analisarmos apenas pelo aspecto ambiental, vamos transformar o pais em um santuário. É preciso analisar a sustentabilidade, os aspectos econômicos e socias para avançarmos.

