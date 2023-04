Em meio a episódios de hostilidade, Câmara ouve mais cinco ministros de Lula

A- A+

Em meio a episódios de hostilidade, a Câmara recebe nesta quarta-feira cinco ministros para sabatinas entre deputados. Em diferentes comissões, os integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva vão falar aos parlamentares sobre as ações de suas respectivas pastas.

Entre 9h e 14h, vão prestar contas aos parlamentares Renan Filho (Transportes), Camilo Santana (Educação), Luiz Marinho (Trabalho), Nísia Trindade (Saúde) e Silvio Almeida (Direitos Humanos). Ao inquirir ministros de Estado, a oposição tem tentado desgastar os integrantes do primeiro escalão de Lula. Em algumas ocasiões, até mesmo com comportamento estridente.

Na terça-feira, por exemplo, a sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado foi suspensa após uma confusão entre deputados bolsonaristas e parlamentares da base do governo. O convidado era o titular da pasta da Justiça, Flávio, Dino.

Dino foi à Câmara para prestar esclarecimentos sobre decretos relacionados a armas, falhas na segurança em 8 de janeiro, e uma visita sua ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Desde o início, a reunião foi marcada por bate-boca entre parlamentares e interrupções na fala do ministro.



Após quase duas horas de participação, Dino resolveu ir embora em meio a uma confusão generalizada entre os parlamentares. No ápice do tumulto, os deputados Zé Trovão (PL-SC) Duarte Junior (PSB-MA) chegaram a trocar agressões. Os dois foram contidos pelos policiais legislativos. Junior ainda acusou Carla Zambelli (PL-SP) de tê-lo mandado "tomar no c*".



Um dos principais aliados de Dino no Maranhão, O parlamentar afirmou que vai representar contra Zambelli na Comissão de Ética da casa.

