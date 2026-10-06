A- A+

ELEIÇÕES 2026 Em meio à indecisão sobre votos de Garotinho, Paes retoma agendas, e Ruas permanece em espera Candidatos ao governo do Rio aguardam decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre validade dos votos de Garotinho (Republicanos), situação que pode evitar um segundo turno no estado

Leia também

• Garotinho desiste de recurso e eleição do RJ pode acabar em 1º turno

• Douglas Ruas e Eduardo Paes disputam o 2º turno para o governo do Rio

Segundo lugar no primeiro turno para Governador do Rio, Eduardo Paes (PSD) realizou nesta terça-feira agendas em cidades onde ganhou no interior. Já Douglas Ruas (PL), preferência dos eleitores no domingo, permanece à espera de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre votos de Garotinho (Republicanos), que, se invalidados, podem favorecer o candidato do PL e fazê-lo ganhar as eleições antes do segundo turno.

Paes começou o percurso desta terça em Comendador Levy Gasparian, onde teve 56,94% dos votos, pouco mais de 3,3 mil. Por lá, ele visitou o CIEP Padre Joaquim Chaves de Figueiredo e falou sobre suas propostas para a Educação. Depois, ele seguiu para os municípios de Três Rios, Rio das Flores e Valença.

Enquanto isso, a equipe de Ruas aguarda próximos passos da Justiça Eleitoral, sem divulgar agendas ou se pronunciar publicamente sobre a situação. Na segunda pela manhã, o candidato fez uma breve ponderação sobre a expectativa em relação ao processo.

Eu tenho muita tranquilidade e confiança na Justiça que, muito em breve, esse caso vai ser solucionado. A Justiça vai proclamar o resultado com Douglas Ruas eleito no 1º turno, até porque não existe um conflito nesse entendimento disse em vídeo.

Interlocutores do candidato expuseram ainda que uma reunião deve acontecer na tarde desta terça, quando serão definidos os próximos passos da campanha. A probabilidade é de que Ruas concentre esforços em promover Flávio Bolsonaro (PL), à frente de Lula também no domingo, em visitas no estado para aumentar a adesão de votos ao presidenciável no segundo turno.

Entenda a situação de Garotinho

Anthony Garotinho está com a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) desde antes do início da campanha, no entanto, devido a sucessivos recursos, ele pôde participar da disputa no último domingo, quando recebeu mais de 273 mil votos. Atualmente, a situação eleitoral do candidato está "sub judice", ou seja, em julgamento. Com isso, a depender da decisão do TSE, ele pode ou não ter os votos validados.

Se forem validados, o Rio de Janeiro terá segundo turno para governador, mas, se forem anulados, Ruas pode vencer em primeiro turno, já que a contagem dos votos válidos irá diminuir, aumentado, consequentemente, a porcentagem de votos do candidato do PL, que pode ultrapassar 50%. Ou seja, há essencialmente dois caminhos:

Se o TSE validar a candidatura de Garotinho: os 273 mil votos permanecem na conta. Os percentuais já divulgados são mantidos e Ruas, com 49,2%, não ultrapassa a metade dos votos. Nesse cenário, a disputa entre Ruas e Paes segue para o segundo turno.

Se o TSE mantiver o indeferimento e os votos forem anulados: os 273 mil votos deixam de fazer parte da base usada para calcular os percentuais. A Justiça Eleitoral terá de refazer a totalização. Como Ruas já parte de 49,2% com os votos de Garotinho incluídos, a retirada dessa parcela pode fazer sua votação superar a marca de 50%. Nesse caso, ele pode ser eleito governador já no primeiro turno.

Na segunda-feira, Garotinho abriu mão do recurso sobre a situação de sua candidatura, criando mais uma reviravolta na eleição do estado. Agora, o TSE vai, primeiro, analisar o termo de desistência do candidato para, só depois, julgar a manutenção ou não da validade dos votos. A expectativa nos bastidores é de que a situação se resolva até o dia 8 de outubro.

Veja também