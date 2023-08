Em meio a indefinição para reforma ministerial, Lula embarca para África com três ministros

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para a África do Sul no final da tarde deste domingo acompanhado de apena três ministros em meio às indefinições da reforma ministerial. A decisão para as trocas no primeiro escalão do governo ficará para o retorno da viagem, após o dia 28 de agosto.

Integram a comitiva de Lula rumo a Joanesburgo os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Anielle Franco (Igualdade Racial). O presidente costuma levar um número maior de auxiliares para as viagens internacionais. Em janeiro, na sua primeira viagem internacional, Lula foi com seis ministros a Argentina. Em abril, esteve na China, Lula levou nove ministros em sua comitiva.

Em Joanesburgo, Lula participará da Cúpula dos Brics, que ocorre de 22 a 24 de agosto. O roteiro do presidente no continente africano também prevê visitas a São Thomé e Príncipe e Angola.

No Palácio do Planalto, a previsão da última semana era de que Lula concluiria a reforma antes de ir a cúpula do Brics, mas a definição acabou se postergando. O principal entrave é a definição do ministério que o deputado André Fufuca (PP-MA) irá comandar.

O PP insiste em comandar o Desenvolvimento Social, e aceitaria ficar com a pasta mesmo em um cenário em que o Bolsa Família seria transferido para outro ministério, mas presidente resiste em ceder a pasta, uma das principais da Esplanada, responsável por tocar programas que são vitrines para o governo e ocupada pelo aliado Wellington Dias (PT-PI).

Já o deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PB) tem a possibilidade de ser levado a comandar o Ministério de Portos e Aeroportos, atualmente chefiado por Márcio Franca (PSB-SP).

