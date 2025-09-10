Qui, 11 de Setembro

São Paulo

Em meio a julgamento de Bolsonaro, TRE-SP lança documentário sobre urnas eletrônicas

Filme apresentado no plenário da Corte, nesta quarta, foi produzido pela equipe de jornalismo do tribunal

Cerimônia, que ocorreu no plenário da Corte, teve críticas indiretas à campanha promovida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados contra o sistema de votação eletrônico desde 2018Cerimônia, que ocorreu no plenário da Corte, teve críticas indiretas à campanha promovida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados contra o sistema de votação eletrônico desde 2018 - Foto: TRE/Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) apresentou, nesta quarta-feira, 10, um documentário intitulado “A verdade das urnas: Justiça Eleitoral no combate à desinformação”.

A cerimônia, que ocorreu no plenário da Corte, teve críticas indiretas à campanha promovida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados contra o sistema de votação eletrônico desde 2018 — e que se tornou um dos elementos que apoiam a denúncia de tentativa de golpe de Estado pela qual o político está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal.

O desembargador José Antônio Encinas Manfré, vice-presidente do TRE-SP e corregedor regional eleitoral de São Paulo, disse que o filme demonstra o nível de confiança no sistema, “em que pesem as sucessivas tentativas de desinformação que insistem em atingir a democracia”.

Já o diretor-geral da Corte, Claucio Corrêa, declarou que o objetivo do documentário é o de trazer à memória “o relato do que a gente vem passando desde 2018”, quando o tribunal precisou “reafirmar o seu papel dentro do processo democrático”.

— Que ele seja uma vacina eficaz, em dose única, para o transtorno que boa parte da sociedade sofre — afirmou o curador da Memória Institucional do TRE-SP, José D’Amico Bauab, referindo-se a conteúdos falsos que atacaram as urnas e a Justiça Eleitoral nas campanhas eleitorais recentes.

O documentário foi produzido pela equipe de jornalismo do tribunal, coordenada por Alessandra Kormann, com apoio do Centro de Memória Eleitoral, representado por José Washington Assis.

O trailer relaciona os ataques de 8 de Janeiro, em Brasília, às informações falsas sobre a confiabilidade do sistema eleitoral que circularam durante anos.

O lançamento contou ainda com uma roda de conversa entre secretários, ex-funcionários e magistrados, em que novamente o alcance da desinformação nos meios digitais foi lembrado como um grave risco.

Mais de um convidado afirmou que os ataques eleitorais, que antes eram apenas mediados pelo tribunal, passaram a ser desferidos contra a Justiça Eleitoral por meio de discursos conspiracionistas, causando uma “crise de legitimidade inédita”. A assessoria do órgão ponderou que as opiniões eram pessoais.

