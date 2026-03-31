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Em meio a politização do tema, Lula pede combate ao feminicídio: "Mulher não foi feita para apanhar"

Presidente criticou o aumento de casos de violência contra as mulheres durante evento em SP, nesta terça-feira (31)

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A declaração foi feita após Lula apresentar no palco do evento três mulheres que estão estudando ou se formaram por meio de programas do governo federal.A declaração foi feita após Lula apresentar no palco do evento três mulheres que estão estudando ou se formaram por meio de programas do governo federal. - Foto: Ricardo Stuckert / Divulgação Governo Federal

Em meio a uma politização dos debates sobre o feminicídio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (31), durante um evento do Ministério da Educação, em São Paulo, que os homens precisam entender que "as mulheres não foram feitas para apanhar".

A declaração foi feita após Lula apresentar no palco do evento três mulheres que estão estudando ou se formaram por meio de programas do governo federal.

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— Ninguém é obrigado a viver com alguém por dependência financeira. Ninguém é obrigado a viver com ninguém por um prato de comida. A gente vive junto quando a gente gosta. E nós, homens, temos que saber (disso). Nós estamos endurecendo a lei. O homem vai ter que aprender que mulher não foi feita para apanhar — disse Lula, que não citou políticas públicas de seu governo para o tema.

O tema da violência contra as mulheres ganhou destaque após casos recentes que chocaram o país e tem aparecido em declarações de outros pré-candidatos à presidência, como Ronaldo Caiado (PSD) e Flávio Bolsonaro (PL).

Participaram do evento os ministros Camilo Santana (Educação) e Geraldo Alckmin (Desenvolvimento Econômico), que estão de saída das pastas para concorrerem nas próximas eleições. No caso de Alckmin, Lula o confirmou nesta terça-feira (31) como seu candidato a vice na chapa à reeleição. O ex-ministro Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de SP, também esteve no encontro, realizado no Anhembi, Zona Norte da capital paulista.

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