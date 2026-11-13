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MEIO AMBIENTE Em meio à popularidade de Lula na COP31, ativistas cobram demarcação de terras indígenas País tem hoje 73 territórios com trâmite avançado, aguardando apenas a decisão presidencial para tornarem-se áreas protegidas

A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na trigésima primeira edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP31) motivou a cobrança de ativistas pela homologação de terras indígenas (TIs) no Brasil. O país tem hoje 73 territórios com trâmite avançado, aguardando apenas a assinatura presidencial para tornarem-se áreas protegidas.



Lula participou da Cúpula dos Líderes da COP31, na Turquia, nesta semana. Durante discurso, o petista relembrou a mobilização social ocorrida no segundo turno da eleição deste ano, na qual conquistou uma vitória de virada. O presidente afirmou que sua reeleição foi resultado, entre outros motivos, do empenho "dos indígenas que percorreram quilômetros para defender seus territórios".

Há, entretanto, a cobrança por participação mais ativa do governo federal neste campo. Em outubro, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e nviou uma carta a Lula com o pedido que as 73 demarcações ocorram ainda em 2026. Solicitaram também uma reunião com o petista para discutir o espaço das organizações nas decisões do próximo mandato do petista.

Nos últimos dias, a mobilização alcançou o perfil de ativistas nas redes sociais. A atriz Giovanna Nader, por exemplo, ressaltou que o reconhecimento internacional do presidente brasileiro pela política de proteção da Amazônia abre uma "janela de oportunidade" para "proteger quem protege a floresta".

— Não adianta nada o Brasil ser celebrado lá fora pela importância da Amazônia se a gente não garantir aqui dentro os direitos de quem há séculos protege esse território. Vamos continuar mobilizados, pressionando.

A atriz Titi Muller, por sua vez, destacou que a homologação dessas terras está "na cara do gol" e o Planalto deve agir com rapidez, uma vez comunidades indígenas estão sendo alvo de violência.

— A vitória foi de cada um de nós. E a gente está com sangue nos olhos para fazer valer cada voto — cobrou.

Sinalização de liderança

Tiago Moreira, pesquisador do Instituto Socioambiental (ISA), ressalta que a homologação destas 73 áreas seria um gesto de sinalização do governo Lula de que está comprometido a exercer um papel de liderança climática.

— Enquanto essa assinatura não sai, essas comunidades seguem expostas a invasões, conflitos e a todo outro tipo de violência. Isso em territórios que o próprio governo já reconheceu c omo pertencente aos indígenas — afirma.

Na carta enviada a Lula, a Apib também defende a manutenção das terras indígenas livres de mineração e manifesta preocupação com o que chama de "ataques aos direitos indígenas no Congresso Nacional".

A organização cita, nesta esteira, as iniciativas legislativas relacionadas ao marco temporal, e solicita uma atuação firme do governo federal em defesa dos direitos originários previstos na Constituição.

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