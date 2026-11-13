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Política Em meio a racha no PL, Valdemar evita assumir posição sobre apoio a Motta Presidente da legenda nega ter manifestado preferência por qualquer alternativa, apesar de ter destacado vantagens de aliança com atual presidente da Câmara durante reunião com deputados

Em meio à divisão interna do PL sobre o apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara, o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, evitou assumir uma posição sobre a disputa e reforçou que a decisão caberá à maioria dos deputados eleitos.

Em vídeo publicado nesta sexta-feira, o dirigente negou ter manifestado preferência por qualquer uma das alternativas, dois dias depois de uma reunião na qual destacou as vantagens de integrar o bloco de partidos que dá sustentação ao atual presidente da Casa.

A manifestação ocorre após a bancada do PL encerrar a reunião de quarta-feira sem chegar a um consenso sobre a eleição para o comando da Câmara.

O impasse opõe uma ala mais pragmática, próxima a Valdemar, que defende um acordo com Motta para garantir espaços na estrutura da Casa, e parlamentares bolsonaristas, que resistem à aproximação com o atual presidente por causa de seu apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial deste ano.

— Em nenhum momento manifestei preferência por qualquer uma das alternativas ou defendi um posicionamento específico. Como presidente do partido, meu papel é conduzir esse processo com transparência, apresentar os cenários e respeitar a autonomia de cada deputado. A decisão será aquela que representar a vontade da maioria dos nossos parlamentares eleitos — afirmou Valdemar.

No vídeo, o presidente do PL também divulgou trechos de sua fala durante a reunião de quarta-feira, nos quais ressaltou os possíveis prejuízos de ficar fora do bloco majoritário articulado por Motta.

Segundo ele, a participação no grupo permitiria à legenda ter prioridade na escolha das comissões e na distribuição de outros cargos estratégicos da Câmara.

— A importância do bloco é que nós teremos as melhores comissões. Se nós não fizermos o bloco, certamente ficaremos os quatro anos sem grandes comissões. Se nós quisermos ter a Comissão de Saúde, temos que estar no bloco. Se nós quisermos ter o relator do Orçamento, temos que entrar no bloco — disse Valdemar durante o encontro.

O dirigente também mencionou a resistência do PT à eventual entrada do PL no bloco majoritário. Com 121 deputados eleitos, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro terá a maior bancada da Câmara a partir de 2027, à frente dos petistas, que conquistaram 70 cadeiras. A adesão ao grupo de Motta daria ao PL prioridade sobre o PT na distribuição de espaços, conforme a composição final do bloco.

— O PT não quer que a gente entre porque é a segunda bancada. Se nós não entrarmos no bloco, eles vão ter as melhores escolhas. Não tem saída. Se nós entrarmos no bloco, nós vamos ter a primeira, a segunda e a terceira escolha. Então vocês têm que avaliar com calma o que é melhor para nós — afirmou.

Apesar de ter destacado os benefícios de uma aliança, Valdemar afirmou que seu papel como presidente do partido é apresentar os cenários e respeitar a autonomia dos parlamentares. Segundo ele, a reunião teve como objetivo expor as consequências de cada alternativa para que os deputados pudessem avaliar os caminhos disponíveis.

A direção nacional do PL pretende encaminhar um questionário aos deputados na próxima semana para consultar a posição de cada um sobre a adesão ao bloco de Motta e o eventual lançamento de uma candidatura própria. A expectativa é que o processo conte com a participação de representantes estaduais na avaliação das respostas.

A indefinição expõe o dilema enfrentado pelo PL após a derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial. Para a ala bolsonarista, lançar um candidato próprio permitiria ao partido marcar posição contra a aproximação de Motta com Lula e preservar o discurso de oposição. Já os defensores de um acordo argumentam que a legenda corre o risco de ficar isolada na Câmara, apesar de ter conquistado a maior bancada.

Entre os nomes mencionados para uma eventual candidatura própria estão Sóstenes, Altineu Côrtes (RJ), Nikolas Ferreira (MG), Zé Trovão (SC), Cabo Gilberto (PB) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP). Altineu, no entanto, integra a ala favorável a um entendimento com Motta.

O presidente da Câmara já reuniu o apoio de partidos como Republicanos, União Brasil, PP, PSD, MDB, PSDB, Cidadania e Podemos, além de outras legendas que anunciaram apoio à sua recondução. A articulação amplia o risco de isolamento do PL caso o partido decida lançar um adversário.

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