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fime Em meio a suspeitas sobre Master, Flávio publica trailer do filme sobre Bolsonaro Presidenciável publicou em suas redes trailer de "Dark Horse", filme para o qual Flávio pediu investimento de Daniel Vorcaro

Em meio à crise provocada pelas revelações sobre a relação de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o banqueiro Daniel Vorcaro, o presidenciável publicou em suas redes sociais o trailer de “Dark Horse”, filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que está no centro das suspeitas envolvendo recursos ligados ao Banco Master. Na sequência, contudo, o conteúdo foi apagado.

Após as polêmicas envolvendo o filme, petistas pedira ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para impedir a estreia do filme até as eleições. O caso ainda não foi avaliado.

Na publicação, Flávio divulgou imagens do longa, que retrata a campanha presidencial de Bolsonaro em 2018. O filme tem direção de Cyrus Nowrasteh e traz o ator Jim Caviezel no papel do ex-presidente.

“Já vazou o trailer do filme mais aguardado do ano, que retrata a história de um verdadeiro herói: Jair Bolsonaro. Em breve, em todos os cinemas”, escreveu o senador. O filme deve ser divulgado no segundo sementre deste ano.

Um dos trechos retratados no trailer é o episódio da facada de Bolsonaro por Adélio Bispo, durante a camapanha eleitoral de 2018. Naquele pleito, Bolsonaro seria eleito presidente do Brasil.

A divulgação ocorre poucos dias após o Intercept Brasil revelar áudios e documentos relacionados às negociações para financiamento do filme com Vorcaro. Segundo a publicação, a produção teria recebido até R$ 61 milhões ligados ao banqueiro, atualmente investigado no escândalo envolvendo o Banco Master.

A crise ganhou dimensão ainda maior após Flávio admitir que pediu apoio financeiro a Vorcaro para concluir a produção. Antes disso, o senador vinha negando qualquer tipo de contato ou relação com o banqueiro, mas recuou com a publicação da reportagem.

Em um dos áudios divulgados pelo Intercept, o senador demonstra preocupação com atrasos em pagamentos ligados ao longa e cita a necessidade de honrar compromissos assumidos com integrantes da equipe do filme. “Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus”, afirmou Flávio em uma das mensagens reveladas.

Desde então, aliados do senador passaram a demonstrar preocupação com o impacto político do caso sobre sua pré-candidatura presidencial. Integrantes da campanha afirmam reservadamente que o principal temor é o surgimento de novos materiais envolvendo integrantes da família Bolsonaro e o dono do Banco Master.

Nesta terça-feira, Flávio se reuniu com as bancadas do PL no Senado e na Câmara, sendo esta a primeira grande reunião com diversos membros do partido presentes.

Em meio às novas revelações, a Polícia Federal (PF) também passou a investigar se parte dos recursos relacionados ao filme poderia ter sido usada para custear a permanência do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Documentos revelados pelo Intercept mostram ainda que Eduardo assinou contratos como produtor-executivo do longa “Dark Horse”. Segundo a publicação, ele também aparecia em documentos ligados à estrutura financeira da produção e participou de discussões sobre envio de recursos aos Estados Unidos.

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