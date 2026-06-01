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Apoio Em meio à tensão política, Ibaneis envia mensagem a Celina, que estava internada Governadora recebeu alta na manhã desta segunda-feira, e havia sido hospitalizada na UTI após ser diagnosticada com pneumotórax

O ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) prestou solidariedade à governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em Brasília após ser diagnosticada com pneumotórax. Ela recebeu alta na manhã desta segunda-feira (1). Nas últimas semanas, o ex-chefe do Executivo sinalizou um rompimento com a aliada, mas recuou em meio às articulações para fortalecer sua candidatura ao Senado. Como mostrou o GLOBO, Celina tenta descolar sua imagem de Ibaneis após as revelações de que o Banco de Brasília (BRB), sob o aval dele, tentou comprar e absorver o Banco Master com o objetivo de ocultar um rombo bilionário.

Em manifestação divulgada nas redes sociais, o ex-governador disse ter mandado uma mensagem desejando "plena recuperação" para Celina. Ibaneis também mencionou ter fé que a governadora estará de volta em breve, cuidando do DF "com a dedicação de sempre".

Há pouco, enviei uma mensagem à governadora Celina Leão desejando sua plena e rápida recuperação. Conheço sua força, sua determinação e sua capacidade de enfrentar desafios. Tenho fé de que, em breve, ela estará de volta, trabalhando e cuidando da nossa cidade com a dedicação de… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) May 31, 2026

"Há pouco, enviei uma mensagem à governadora Celina Leão desejando sua plena e rápida recuperação. Conheço sua força, sua determinação e sua capacidade de enfrentar desafios. Tenho fé de que, em breve, ela estará de volta, trabalhando e cuidando da nossa cidade com a dedicação de sempre. Como disse a ela: cuide-se. Brasília precisa de você. Que Deus a abençoe e lhe dê uma recuperação tranquila e breve", escreveu.

Celina foi atendida no Hospital Santa Lúcia Sul, da rede particular, neste domingo. A equipe médica relatou que o pneumotórax estava localizado no lado direito e foi solucionado por meio de uma "drenagem pleural, que transcorreu sem intercorrências e com exame radiológico de controle mostrando resultado satisfatório".

"Realmente, eu tive que ser internada, estava com falta de ar e com dor no pulmão. Eu não sou fraca, geralmente quando eu fico assim é porque precisa ver alguma coisa. Fiz o exame e deu um quadro de pneumotórax, um ar entre o pulmão e a pleura. Vou fazer um procedimento para retirar", relatou a governadora, em vídeo publicado nas redes sociais.

Na saída do hospital nesta manhã, Celina relatou estar "ótima" e "se sentindo bem".

Recuo e recado

Em março, Celina tomou posse como chefe do Executivo do Distrito Federal após a renúncia de Ibaneis, que deixou o cargo com o desejo de disputar o Senado nas eleições deste ano. A governadora é pré-candidata à reeleição ao Palácio do Buriti, mas sua provável chapa não contempla o emedebista. A ausência da vaga majoritária é apontada como o principal motivo para a decisão do ex-governador.

No vídeo em que divulgou estar “decepcionado” com Celina, no último dia 20, Ibaneis apareceu ao lado do presidente nacional do partido, o deputado federal Baleia Rossi (SP), que chegou a deixar em aberto a possibilidade de uma candidatura própria da sigla.

"Apostamos na governadora Celina como uma continuidade daquilo que plantamos, e de onde tiramos o desastre que existia no Distrito Federal. Infelizmente, ao longo destes últimos dias, tivemos muitas decepções. Isso não quer dizer rompimento, mas um realinhamento de posições", disse Ibaneis.

Poucos dias depois, no entanto, o ex-governador defendeu a conciliação:

"Não podemos esquecer da nossa governadora Celina, que será a nossa candidata reeleita. Divergências nós temos até dentro de casa. O que é melhor é saber conciliar, e esse é o caminho", discursou Ibaneis durante evento em Planaltina (GO), no final de semana passado.

Ao responder o vídeo do ex-aliado, Celina frisou que cumpriu seu papel como vice-governadora "com respeito", mesmo diante do que definiu como "tempos difíceis" devido ao caso Master. Sem citar Ibaneis, ela também afirmou que "enquanto tem pessoas preocupadas com a campanha, eu estou preocupada em resolver os problemas do Distrito Federal".

"As pessoas precisam entender que sucessão nunca será submissão. Tenho plena consciência que fui leal enquanto estive do lado dele (Ibaneis) como vice-governadora em tempos muito difíceis", afirmou.

O BRB vive uma crise desde a descoberta de perdas bilionárias com operações realizadas com Daniel Vorcaro, que estão na origem da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que culminou na prisão do banqueiro.

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